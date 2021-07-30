Следует ли начислять обязательные страховые взносы в бюджет фонда на суммы материальной помощи на оздоровление равными долями в течение календарного года?

В случаях, предусмотренных законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым договором, наниматель обязан при предоставлении трудового отпуска (а при разделении его на части — при предоставлении одной из частей отпуска) производить работнику единовременную выплату на оздоровление в размере, определяемом законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым договором (ст. 182 Трудового кодекса Республики Беларусь). Указанная норма является общей для всех организаций.

Наниматель вправе самостоятельно в ЛПА определить размер, случаи и порядок выплаты матпомощи работникам или иным лицам.

Согласно пункту 7 Перечня выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115 (далее — Перечень), на материальную помощь, оказываемую работникам в соответствии с законодательными актами, взносы по государственному социальному страхованию не начисляются.

К указанной выплате относится материальная помощь на оздоровление, оказываемая работникам при предоставлении трудового отпуска в соответствии со статьей 182 Трудового кодекса Республики Беларусь. Иные «по названию» выплаты на оздоровление (единовременная выплата, пособие, денежная помощь и др.) указанным пунктом Перечня не предусмотрены.

Учитывая вышеизложенное, на сумму материальной помощи на оздоровление когда в локальных правовых актах работодателя (коллективном договоре, соглашении), трудовом договоре (контракте) будет предусмотрена именно материальная помощь на оздоровление, а не другие формулировки выплат (единовременная выплата, пособие на оздоровление и др.) и установлен порядок выплаты (ежемесячно, ежеквартально, при предоставлении одной из частей отпуска) обязательные страховые взносы не начисляются.

Пуховичский районный отдел Миноблуправления Фонда социальной защиты населения.

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