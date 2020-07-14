Совет Республики проведет до конца июля серию «прямых телефонных линий»

Члены Президиума Совета Республики продолжают принимать звонки на прямые телефонные линии и проводить приемы граждан, сообщили БелТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Так, 15 июля на интересующие людей вопросы в формате «прямой телефонной линии» готов ответить председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Обратиться на «прямую телефонную линию» к заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко можно будет 18 июля.

На 21 июля запланирован прием граждан у Виктора Лисковича, который руководит комиссией по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

Звонки на «прямые телефонные линии» принимаются с 10.00 по телефону в Минске 8 (017) 328-53-24.