Спасатели рассказали, зачем нужен пожарный извещатель

Все больше происходит случаев, когда автономный пожарный извещатель предупреждает об опасности и спасает от беды.

Если вы решили установить АПИ, важно правильно выбрать место. Оптимальная точка — в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники.

Если АПИ сработал не от пожара, необходимо проветрить помещение либо в течение нескольких секунд пропылесосить прибор, не снимая его с потолка.

Почему происходят ложные срабатывания? Нередко это бывает из-за того, что пары жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой камеры, оседают на стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет. Еще одна причина срабатываний — попадание в камеру дыма из печи, со двора через открытую дверь или в результате активного курения. Но сигнал говорит о том, что ваш извещатель отлично работает, следует только устранить источник дыма.

Замена элемента питания извещателя производится один раз в год. АПИ снимается с потолка, достается использованный элемент и вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит, АПИ готов исполнять свои функции.

Пуховичский РОЧС.