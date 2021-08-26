Стартовал новый  интерактивный  проект  Пуховичского  районного краеведческого  музея

Все дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная война, но для каждого она остается живой болью. Казалось бы, давно отгремели бои на полях сражений, залечила свои раны земля, но мы еще помним. А по-другому быть и не должно. Мы никогда не должны забывать, какие тяжелейшие испытания довелось пережить нашим дедам и прадедам.

Несомненно, большую роль в сохранении этой памяти, в патриотическом воспитании играют музеи. Ведь экспонаты как “говорящие свидетели” зримыми образами наполняют хронику событий минувшей войны. Встречаются такие экспонаты, которые вместе со своими владельцами прошли долгий боевой путь.

Когда в моем распоряжении оказались экспонаты из фондов музея, касающиеся Узлянского боя: фотографии, письма, военная форма, я словно перенеслась в тот самый день. И получилось так, что у меня вышел не просто доклад, а стихотворение, ведь стихи и картины, на мой взгляд, позволяют проникнуть в самую суть, в ткань прошлого, тем самым вызывая эмоции, без которых любая история — лишь набор фактов и событий. Для меня таким знаменательным событием стало посещение мемориала в деревне Узляны и возможность поработать с музейными экспонатами. И тогда стали рождаться строки, соединяясь в кружево рифмы и передавая мои чувства.

Но на этом мы решили не останавливаться. Так как музеи должны использовать новые формы работы, чтобы заинтересовать посетителей, мы решили создать новый интерактивный проект на примере Узлянского боя. Теперь, вместо привычной всем экскурсии, посетители с помощью мультимедийной системы смогут прослушать стихотворение в сопровождении фотографий, касающихся этого боя. А затем попробуют определить, где и когда произошло это событие. А после этого им предлагается создать свою выставку из экспонатов, относящихся к этой теме, причем экспонаты находятся в разных залах, так как это и произведения искусства, и документы, и фотографии, и одежда. На наш взгляд, это очень хороший способ патриотического воспитания: молодые люди станут не просто посетителями музея, а смогут практически создать свою историю, используя то, что было собрано старшим поколением.

Для справки: 4 июля 1944 года 5-я батарея 220-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта под командованием гвардии капитана Антона Константиновича Леонтюка у деревни Узляны с приданным танковым взводом за 3 часа ночного боя отбила шесть вражеских атак, уничтожила много живой силы и техники противника.

Гвардии капитану Антону Леонтюку, гвардии сержантам Дмитрию Чепусову, Ефрему Курочкину, Афанасию Черняку и гвардии младшему сержанту Василию Токареву 22 августа 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза (последнему — посмертно). Это единственный случай, когда за один бой 5 красноармейцев одной батареи были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Вы выиграли бой не просто так:

Упорством, мужеством, духовной силой.

Превосходящего числом врага

Вы — батарея в 49 человек — остановили!

А звание Героя — не купить,

Его возможно только заслужить

Рискуя жизнью — самым дорогим…

О вас мы память бережно храним.

(Отрывок из стихотворения).

Юлия ГУЛЕЦКАЯ,

научный сотрудник ГУ “Пуховичский районный краеведческий музей”.