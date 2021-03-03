Стартовала республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

Правильно вести себя в случае угрозы жизни и уметь ориентироваться в сложной ситуации — важные аспекты в жизни человека. В объектах массового пребывания людей — школах, предприятиях, торговых центрах, кинотеатрах и других — грамотное поведение в случае эвакуации приобретает повышенное значение. Поэтому в марте пропагандисты МЧС по всей республике будут проводить акцию «День безопасности. Внимание всем!», распространяя информацию и объясняя людям, что может привести к чрезвычайным ситуациям и как реагировать по сигналу «Внимание всем!».

Первый этап состоится с 2 по 12 марта в общежитиях, детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах. С жильцами общежитий проведут интерактивные профилактические беседы о безопасности, поговорят о причинах пожаров, а также расскажут о действиях по сигналу «Внимание всем!», подкрепив это тематическими видеороликами и наглядно-изобразительной продукцией.

Не обойдется без нововведений. В основу мероприятий первого этапа ляжет необычная концепция — фотопроект «Найди причину», который будет не только создавать антураж в месте проведения встречи, но и выполнять обучающую функцию. Перед началом мероприятия на месте его проведения организуют работу фотовыставки «Назови причину», которая позже будет использоваться работником МЧС для рассуждения на тему, что могло привести к изображенным на фото происшествиям и как их можно было избежать. Вдобавок с аудиторией будут использоваться такие формы работы, как «Секрет безопасности», «Формула безопасности», «Пожарная лаборатория» и онлайн-игра «Шаги спасения».

Что касается объектов с массовым пребыванием людей, то здесь будут организованы «Парки безопасности» с интерактивными площадками и зонами активации (выставка сгоревших электроприборов и домашней утвари, «SOS», «Опасности в квартире», «Безопасная эвакуация», «Правила поведения в толпе», «Эвакуационные знаки», «Экстренная помощь», «Опасная печь», «Интерактивная карта ЧС», «Проведи время с пользой»), а также проверкой знаний порядка действий по сигналу «Внимание всем!».

Целевой аудиторией второго этапа, который продлится с 15 по 31 марта, станут жители сельских населенных пунктов. Для них подготовят обширные развлекательно-профилактические программы. Так, в населенные пункты отправятся участники республиканского смотра-конкурса театрализованных постановок по основам безопасности жизнедеятельности 2020 года, которые через искусство будут доносить зрителям безопасные истины. С гражданами проведут широкомасштабные мероприятия «Скарбонка бяспекi» в домах культуры и на открытых площадках. Праздники безопасности дополнятся демонстрацией опытов «Пожарная лаборатория», а в сельских населенных пунктах будут организованы «Маршруты оповещения»: посредством сигнального громкоговорящего устройства пожарной техники, проезжающей по улицам, будет передаваться полезная информация на тему пожарной безопасности.

Помогать спасателям в проведении акции будут активисты районных (городских) отделений Белорусской молодежной общественной организации спасателей- пожарных, студенты вузов, ссузов, представители Белорусского добровольного пожарного общества, Белорусского общества Красного Креста и других заинтересованных организаций, чтобы, объединив усилия, эффективно нести безопасность в массы».

Пуховичский РОЧС.