Стартовала Республиканская aкция «Извещатель в каждый дом»

Республиканская aкция «Извещатель в каждый дом» в эти выходные стартовала на Минщине

С 4 декабря во всех районах Минской области стартовала республиканская акция «Извещатель в каждый дом». С начала года в Минской области произошло более 1400 пожаров, на которых погибло 116 человек. Большая часть погибших – жертвы «пьяной» сигареты.

Большинство огненных ЧС произошли в ночное время, когда человек спит и время обнаружения загорания увеличивается, а шансы спастись – малы. Одной из гарантированных мер своевременного обнаружения задымления и оповещения о загорании является автономный пожарный извещатель (АПИ) – прибор, который позволит предупредить трагедию и спасти не одну жизнь.

В эти выходные во всех районах Минской области работали спасатели и смотровые комиссии. В «маршрутных» листах рабочих групп – дома и квартиры, в которых проживают пожилые люди и граждане, систематически употребляющие спиртные напитки. Таким категориям нужны и особая забота, и обстоятельная разъяснительная беседа, и усиленная безопасность.

В Пуховичском районе первый маршрут безопасности спасатели выбрали в направлении агрогородка Блонь. Этот населенный пункт с немалым количеством домов, каждая улица которого напоминает отдельный «жилой квартал».