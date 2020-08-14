Такие акции приносят боль и страдания всем – Валентина Ражанец

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Ражанец поделилась с корреспондентом МЛЫН.BY своим мнением по поводу происходящих событий в стране.

«Молодежь, которую можно увидеть на несанкционированных акциях, не всегда понимает последствия своих поступков. Более того, возможно, она — всего лишь объект чьих-то манипуляций.

Безусловно, все люди имеют право на волеизъявление, но свою позицию необходимо доносить в рамках закона и только мирным путем. Есть дискуссионные площадки, где можно построить культурный диалог, привести аргументы и высказать предложения. А строительство баррикад, нападение на сотрудников правоохранительных органов никак не назовешь конструктивным. Правоохранительные органы — вместе с народом и защищают его от действий агрессивной толпы. Мы видели кадры, снятые в районах массовых беспорядков, где сотрудники милиции препятствуют драке между самими митингующими.

Сегодняшние протесты в Беларуси не назовешь мирными. Говоря о свободе, участники акций не думают о тех, в том числе и о детях, кому мешают своими шумом и криками. Они не задумываются о том, что из-за беспорядков нарушается график движения общественного транспорта и срываются планы тысяч людей.

Я категорически против уличных беспорядков. Такие акции приносят боль и страдания всем, а в наших семьях должны царить счастье и радость.

Хотелось бы обратиться ко всем родителям: будьте благоразумны сами и берегите своих детей от беды. Мы — белорусы, мирные, дружные, мудрые и добрые люди».

Источник: Млын.бай