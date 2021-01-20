Учащиеся Свислочской школы поздравили спасателей

— Нам повезло, что у нас есть вы — сильные и смелые, готовые прийти на выручку в любую минуту. Вы стоите на страже нашей безопасности. И сегодня мы хотим сказать вам спасибо. С такими словами на праздничном мероприятии, посвященном профессиональному празднику, спасателям вручили благодарность от лица ГУО «Свислочская средняя школа имени А.Г. Червякова».

Учащиеся школы представили праздничную концертную программу для спасателей Руденского, Свислочского и Дружненского подразделений МЧС. Для зрителей подготовили вокальные номера и акробатические этюды.

Весь коллектив РОЧС выражает искреннюю благодарность организаторам мероприятия директору ГУО «Свислочская средняя школа имени А.Г. Червякова» Татьяне Селивонец, заместителю директора по воспитательной работе Галине Усовой, педагогу-организатору Елене Захаровой, педагогу по вокалу Анне Левицкой, преподавателям арт-центра «Яблоко» Кристине Овсянниковой и Людмиле Антоновой, а также директору Свислочского сельского Дома культуры Наталье Кулик.