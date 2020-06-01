Утверждены новые Правила подготовки организаций к отопительному сезону

Пуховичская РЭГИ МРО Минского района филиала Госэнергогазнадзор по городу Минску и Минской области ставит в известность потребителей тепловой энергии и владельцев теплоисточников, что с 14 мая 2020г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь за № 286 утверждены и введены в действие Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения.

Настоящими Правилами устанавливаются:

1) порядок подготовки организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или ином законном основании) теплоисточник, и (или) тепловую сеть, и (или) систему теплопотребления (за исключением организаций, использующих в качестве теплоносителя иные жидкости, отличные от воды и пара), и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, к работе в осенне-зимний период;

2) порядок оформления и регистрации паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (далее, если не указано иное, – паспорт готовности теплоисточника), паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (далее, если не указано иное, – паспорт готовности потребителя);

3) порядок начала, прохождения и окончания отопительного сезона.

Теплоустановки и тепловые сети должны соответствовать обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, в том числе требованиям технического кодекса установившейся практики ТКП 458-2012 (02230) ”Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей“ и технического кодекса установившейся практики ТКП 459-2012 (02230) ”Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей“, утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г. № 66.

Своевременная готовность организации к работе в осенне-зимний период подтверждается оформленным в установленном настоящими Правилами порядке и зарегистрированным до 30 сентября текущего года в органе государственного энергетического и газового надзора (далее – орган госэнергогазнадзора) паспортом готовности теплоисточника и (или) паспортом готовности потребителя.

Регистрация паспортов готовности теплоисточников и паспортов готовности потребителей проводится в соответствии со сроками, установленными графиками регистрации, составленными органом госэнергогазнадзора и утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами.

Организации, у которых имеются объекты с теплоисточниками, тепловыми сетями, системами теплопотребления в разных административно-территориальных единицах (районах), оформляют и регистрируют паспорта готовности теплоисточника и паспорта готовности потребителя в органе госэнергогазнадзора по месту нахождения объектов.

Елена Змачинская, инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области.