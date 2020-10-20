В деревне Глушка после пожара трехдневной давности нашли обгоревший труп мужчины

В деревне Глушка Пуховичского района 17 октября на пепелище горевших дома и хозяйственных построек обнаружен сильно поврежденный огнем труп мужчины. Погибший – предположительно, 55-летний брат хозяйки домовладения, который пропал ночью 14 октября.

Мужчину искал поисково-спасательный отряд «Ангел». Командир отряда Сергей Ковган рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

– Согласно заявлению сестры мужчины, он мог уехать в лес на электрическом самокате. Но в эту же ночь, 14 октября, в Глушке горел дом и хозяйственные постройки заявительницы. И теперь нам сообщили, что через трое суток после пожара, 17 октября, там было обнаружено обгоревшее тело погибшего мужчины. По основной версии, это и есть наш пропавший. Мы прекратили его поиски.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала журналисту МЛЫН.BY:

– На том пожаре в Глушке 14 октября на подворье горели семь строений. Сообщение поступило пуховичским спасателям в 00:37. Когда наши подразделения прибыли на место, пожар пылал открытым пламенем. В доме уничтожена крыша, он выгорел изнутри. Горели также две хозяйственные постройки, баня, гараж и две блочные постройки. Все это сильно повреждено огнем. 17 октября в 13:00 на месте обнаружен обгоревший труп мужчины. Причина пожара устанавливается.

Проверку по факту гибели человека на пожаре проводит Пуховичский районный отдел Следственного комитета.

Официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь Илья Босько рассказал корреспонденту нашего портала:

– По данным следствия, 14 октября от жителей одной из деревень Пуховичского района поступило сообщение о возгорании дома и прилежащего участка, расположенных в деревне. Прибывшими на место сотрудниками МЧС пожар был ликвидирован. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, в ходе которого в одной из хозяйственных построек на участке найден фрагмент тела человека, предположительно, проживавшего на данном участке 55-летнего мужчины.

Илья Босько отмечает, что, по предварительной информации, причиной пожара является поджог.

По факту умышленного уничтожения имущества, совершенного общеопасным способом, возбуждено уголовное дело по второй части статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества».

– По факту смерти человека проводится проверка. Для точной идентификации его личности назначена судебно-генетическая экспертиза, производство которой поручено Государственному комитету судебных экспертиз. Все обстоятельства произошедшего выясняются, – сказал Илья Босько.

Источник: Млын.бай