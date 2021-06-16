В Гомеле разработали метод определения объема поражения легких у пациентов с вызванной SARS-CoV-2 инфекцией

Авторским коллективом Гомельского государственного медицинского университета разработана инструкция по применению «Метод определения объема поражения легких у пациентов с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2», сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В исследовании принимали участие сотрудники кафедры фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП (Гопоняко С.В., Буйневич И.В., Рузанов Д.Ю., Левченко К.В., Майсеенко В.И.) под руководством ректора университета Стомы И.О.», — говорится в сообщении.

Метод позволяет на основе клинических данных (высота и длительность гипертермии у пациентов) рассчитать ожидаемый объем поражения легких. Применение метода поможет объективно оценивать состояние пациентов с инфекцией COVID-19, определять необходимость госпитализации или возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, комплексно оценивать динамику и прогноз течения заболевания.

На сайте Учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» размещен калькулятор для расчета ожидаемого объема поражения легких у пациентов с инфекцией COVID-19, доступен по ссылке и QR-коду (в том числе с мобильных устройств).