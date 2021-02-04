Общество 

В ГУО «Блонский ясли-сад» прошла акция «Покормите птиц зимой»

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«Покормите птиц  зимой» — под  таким  названием  в  государственном учреждении образования «Блонский ясли-сад  Пуховичского района» прошла традиционная  зимняя акция.

Зима — это трудное время для животных. Особенно для птиц.  Глубокий снег и сильный мороз затрудняют добычу корма. Птицы прилетают к нашим жилищам за помощью, и мы должны помочь пережить зиму пернатым друзьям. Подкормка зимующих птиц является значимой в обучении и воспитании детей. Она способствует развитию познавательной активности, нравственного самосознания ребенка  и является прекрасной возможностью проявить сочувствие и доброту. А привлечение  родителей  способствует  укреплению внутрисемейных связей.

В рамках акции родители с детьми изготовили из бросового  материала  кормушки  для  птиц. У всех они разные, но сделаны старательно, с душевной теплотой. Их развесили на участках каждой группы,  организовали регулярную подкормку птиц. И ежедневно дети  с  любопытством  и  восхищением  наблюдают из  окна  или  на  прогулке, как  пернатые  соседи  прилетают  в наши птичьи столовые.

Ирина   Куртнезирова.

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