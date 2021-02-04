В ГУО «Блонский ясли-сад» прошла акция «Покормите птиц зимой»

«Покормите птиц зимой» — под таким названием в государственном учреждении образования «Блонский ясли-сад Пуховичского района» прошла традиционная зимняя акция.

Зима — это трудное время для животных. Особенно для птиц. Глубокий снег и сильный мороз затрудняют добычу корма. Птицы прилетают к нашим жилищам за помощью, и мы должны помочь пережить зиму пернатым друзьям. Подкормка зимующих птиц является значимой в обучении и воспитании детей. Она способствует развитию познавательной активности, нравственного самосознания ребенка и является прекрасной возможностью проявить сочувствие и доброту. А привлечение родителей способствует укреплению внутрисемейных связей.

В рамках акции родители с детьми изготовили из бросового материала кормушки для птиц. У всех они разные, но сделаны старательно, с душевной теплотой. Их развесили на участках каждой группы, организовали регулярную подкормку птиц. И ежедневно дети с любопытством и восхищением наблюдают из окна или на прогулке, как пернатые соседи прилетают в наши птичьи столовые.

Ирина Куртнезирова.