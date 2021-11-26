В каких санаториях готовы помочь тем, кто перенес коронавирус?

В санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт» готовы помочь тем, кто перенес коронавирус

Повышать качество жизни после перенесенной коронавирусной инфекции — одна из задач, которую успешно решают санатории системы УП «Белпрофсоюзкурорт».

В санаториях системы УП «Белпрофсоюзкурорт» готовы помочь всем пациентам, перенесшим коронавирус, а особенно тем, у кого заболевание протекало в средней и тяжелой форме.

Как последствия перенесенного COVID-19 исследователи отмечают возможное возникновение проблем с функционированием легких, почек, сердечно-сосудистой системы, психологические расстройства, хроническую усталость, нарушения сна, снижение переносимости физических нагрузок.

В профсоюзных санаториях практически каждый клиент оздоравливается по индивидуальной программе: объем терапевтических мероприятий и физических нагрузок определяется в зависимости от тяжести общего состояния, выраженности проявлений осложнений или остаточных явлений в легких, наличия сопутствующих заболеваний.

Осматривает пациента, назначает и проводит курс лечения команда специалистов в составе терапевта, физиотерапевта, психотерапевта или психолога, специалиста по лечебной физкультуре и массажу. При необходимости и наличии в санатории врачей узких специализаций, отдыхающих консультируют кардиолог, пульмонолог, невролог и другие.

В результате оздоровления у пациентов уменьшаются последствия воспалительного процесса (кашель, одышка, слабость, головокружение), восстанавливаются функции внешнего дыхания и легочной вентиляции, корректируется газообмен, укрепляется иммунная система, улучшается качество жизни и переносимость физических нагрузок, восстанавливается работоспособность и нормализуется психоэмоциональное состояние.

Отдыхающим с сопутствующими заболеваниями назначаются соответствующие диеты согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Возможен подбор индивидуального питания.

— Всем нашим клиентам, прошедшим индивидуальную программу оздоровления после COVID-ассоциированной пневмонии, мы рекомендуем продолжать занятия самостоятельно. Регулярное выполнение упражнений, которым обучают в наших санаториях, позволяет скорее вернуться к привычному образу жизни, — уверен Николай Матюкевич, генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт».

К профсоюзным санаториям относятся «Приднепровский», «Буг», «Криница», «Летцы», «Санаторий имени В.И. Ленина», «Белорусочка», «Нарочанка», «Нарочь», «Неман-72», «Лесные озера», «Ченки», «Детский санаторий «Свислочь».

По материалам 1prof.by.