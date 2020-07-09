В Марьиной Горке появилась остановка с информацией от МЧС

Некоторые остановочные пункты общественного транспорта в нашем городе в последнее время изменились. По инициативе районного отдела по чрезвычайным ситуациям в павильонах размещена информация о том, как обеспечить безопасность детей в разных ситуациях.

Спасатели предупреждают, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу, в грозу нельзя стоять под деревом, что игры на воде могут привести к беде… Эта информация будет полезна не только детям, но и их родителям, ведь именно взрослые должны не только объяснять детям, где их поджидает опасность, но и сами показывать хороший пример.

А еще очень важно сохранить эти стенды, уберечь от вандализма, чтобы ознакомиться с информацией смогло как можно больше людей.

Ольга ЛУГОВАЯ.