Инициатива Коротко о разном МЧС информирует 

В Марьиной Горке появилась остановка с информацией от МЧС

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Некоторые остановочные пункты общественного транспорта в нашем городе в последнее время изменились.  По инициативе районного отдела по чрезвычайным ситуациям в павильонах размещена информация  о том, как обеспечить безопасность  детей  в разных ситуациях.

Спасатели предупреждают, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу, в грозу нельзя стоять под деревом, что игры на воде могут привести к беде… Эта информация будет полезна не только детям, но и их родителям, ведь именно взрослые должны не только  объяснять   детям, где их  поджидает опасность, но и сами  показывать хороший пример.

А еще  очень важно  сохранить эти стенды, уберечь от вандализма, чтобы  ознакомиться с информацией смогло как можно больше людей.

Ольга  ЛУГОВАЯ.

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