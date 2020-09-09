МЧС информирует Общество 

В  Марьиной Горке  прошел  единый  день  безопасности

60 Redactor Комментариев нет

 На площадка возле ЦТДиМ «Світанак»  развернулась выставка техники и снаряжения, которым ежедневно пользуются в работе спасатели Пуховичского РОЧС, работники Пуховичского района газоснабжения ПУ «Слуцкгаз» и Пуховичского РОВД.

Для детей и взрослых работали интерактивные площадки. Ребятам постарше предлагалось самостоятельно установить автономный пожарный извещатель либо пройти лабиринт безопасности, а малышам — собрать пазл или сыграть в безопасное лото. Помогали ребятам родители и «Спасик»  — ростовая кукла-спасатель, неизменный спутник детей и взрослых на пути освоения правил безопасности.

Отдельный  восторг  у  гостей праздника вызвала  техника. Можно было изнутри изучить пожарно-аварийные машины и даже включить звуковые сигналы.  С удовольствием ребята примеряли на себя роль спасателя, сбивая струей воды  мячик с треноги, имитируя тушение пожара.

Жители и гости  города получили массу положительных эмоций и полезных знаний в рамках единого дня безопасности.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.

Вам также может понравиться

Численность мужчин в Беларуси за 2016 год возросла на 6 тысяч

Redactor 0

Голоцкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа отметил 125-летний юбилей

Redactor 0

Профилактику чрезвычайных ситуаций обсуждали в коллективе ОАО «Пуховичинефтепродукт»

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿