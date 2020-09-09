В  Марьиной Горке  прошел  единый  день  безопасности

На площадка возле ЦТДиМ «Світанак» развернулась выставка техники и снаряжения, которым ежедневно пользуются в работе спасатели Пуховичского РОЧС, работники Пуховичского района газоснабжения ПУ «Слуцкгаз» и Пуховичского РОВД.

Для детей и взрослых работали интерактивные площадки. Ребятам постарше предлагалось самостоятельно установить автономный пожарный извещатель либо пройти лабиринт безопасности, а малышам — собрать пазл или сыграть в безопасное лото. Помогали ребятам родители и «Спасик» — ростовая кукла-спасатель, неизменный спутник детей и взрослых на пути освоения правил безопасности.

Отдельный восторг у гостей праздника вызвала техника. Можно было изнутри изучить пожарно-аварийные машины и даже включить звуковые сигналы. С удовольствием ребята примеряли на себя роль спасателя, сбивая струей воды мячик с треноги, имитируя тушение пожара.

Жители и гости города получили массу положительных эмоций и полезных знаний в рамках единого дня безопасности.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.