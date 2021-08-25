В Молодечно прошел региональный форум «Беларусь адзіная»

Диалог собрал более восьмисот участников — это представители всех районов Минской области. Среди них — руководители различных структур, работники социальной сферы, организаций и предприятий, депутаты, представители общественных объединений, а также молодежь и журналисты.

Подобное мероприятие дает возможность на местах в формате диалога обсудить с профессиональными экспертами республики наиболее актуальные вопросы. Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, подчеркнул важное значение проведения мероприятия в регионах: «Мы как бы обобщаем тот опыт, то, что открылось в нашей стране за последний год. Мы устояли благодаря консолидации, благодаря гражданской мобилизации, благодаря тому, что мы как-то по-новому ощутили вот эту причастность к общности, которую мы называем Республика Беларусь».

Справочно: Первый региональный форум «Беларусь адзіная» состоялся 20 августа в Бресте. Завершатся диалоговые площадки в канун Дня народного единства, который наша страна впервые будет праздновать 17 сентября.

По материалам сайта Миноблисполкома.

Фото: Наталья ПАРХОМЧИК.