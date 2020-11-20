Коротко о разном 

В нашем районе опрокинулась маршрутка — пострадали 6 человек

80 Redactor Комментариев нет

ДТП случилось 17 ноября  вблизи деревни Подбережье.

Как сегодня сообщила пресс-служба СК, 35-летний водитель маршрутного такси Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 13 пассажиров, шесть из них получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что водитель во время движения не учел дорожные и погодные условия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, степень тяжести телесных повреждений пассажиров.

Источник: Млын.бай 

Автор фото: СК

Вам также может понравиться

Проезд в международных поездах в Беларуси подорожал из-за роста курса валют

Redactor 0

Ситуация требует пристального внимания взрослых

Redactor 0

В лесу возле Тальки спасатели более пяти часов искали двух женщин

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿