В нашем районе опрокинулась маршрутка — пострадали 6 человек

ДТП случилось 17 ноября вблизи деревни Подбережье.

Как сегодня сообщила пресс-служба СК, 35-летний водитель маршрутного такси Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 13 пассажиров, шесть из них получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что водитель во время движения не учел дорожные и погодные условия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, степень тяжести телесных повреждений пассажиров.

Источник: Млын.бай

Автор фото: СК