В нашем районе впервые за последние шесть лет родилось больше девочек

В прошлом году на свет появилось 527 детей: 272 девочки и 255 мальчишек. Больше всего рождений было зарегистрировано в марте — 58, а меньше — в апреле и ноябре — 34.

— В 2021 году в нашем районе родилось четыре двойни (3 мальчика и 5 девочек) в Блужском и Новопольском сельсоветах, — рассказала начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Дубовик. — Впервые стали родителями 175 семей. Больше всех было зарегистрировано первенцев в отделе загс — 83. Второй ребенок появился в 176 семьях пуховчан. Многодетными в прошлом году стало 114 семей. 34 семьи дождались появления на свет четвертого ребенка, 16 семей — пятого. Были и те, кто стал родителями в шестой раз. Таких семей восемь. А в четырех семьях появился на свет седьмой ребенок.

Среди женских имен пуховчане чаще своим дочкам выбирали имена Мария и София (так назвали 15 девочек). Популярны в ушедшем году были имена Ксения, Дарья, Анна, Виктория, Алиса и Ева. А вот редкими были имена Амина, Антонина, Галина, Юлия.

Самыми популярным мужскими именами стали Дмитрий и Артем. Их дали мальчикам 12 раз в прошлом году. Лишь на одну позицию отстают от них имена Александр и Матвей. Не теряют актуальности и такие мужские имена как Владислав, Тимофей, Иван, Михаил, Никита, Роман. А вот Владимиром, Робертом, Саввой, Станиславом родители стали называть своих сыновей не так часто как раньше.

Было зарегистрировано 356 браков, что на 69 больше, чем в прошлом году. Больше всего в отделе загс (201 регистрация).

Мужчины в среднем вступали в брак в 33 года, а женщины — в 31. Самому юному жениху исполнилось 18 лет, а невесте — 17.

Сегодня органы загс по-прежнему осуществляют 15 административных процедур. В 2021 году по нашему району зарегистрировано 2469 актов записей гражданского состояния. В их числе — 527 записей о рождении, 356 — о браке, 61 — о расторжении брака.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.