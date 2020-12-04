В поселке Правдинский без газа остались 36 многоквартирных домов

В поселке Правдинский из-за обледенения оборудования без газа были 36 многоквартирных и 11 частных домов.

Спасателям 2 декабря в 6.26 поступило сообщение о неисправности оборудования на газораспределительной подстанции №17 филиала «ПУ «Слуцкгаз» РУП «Минскоблгаз» по улице Садовой в городском поселке Правдинский Пуховичского района Минской области. Без газоснабжения оставались 36 многоквартирных и 11 частных жилых домов.

В 14.50 после поквартирного обхода потребителей газоснабжение восстановлено. Причина неисправности — обледенение понижающего оборудования на подстанции.

Источник: БелТА