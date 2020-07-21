Волонтеры, студотряды и конкурсы — БРСМ помогает молодежи реализовать себя

Для молодых людей возможность реализовать себя предоставляет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»

Потребность проявить себя есть у каждого человека. У кого-то получается сделать это в учебной деятельности, у кого-то — в профессиональной. «Шагнуть к успеху» многим позволяет членство в общественных организациях.

— Наша организация ведет работу по самым различным направлениям: волонтерское и студотрядовское движение, участие в конкурсах, работа по патриотическому воспитанию, — говорит первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Елена Мазаник. — И каждый активный молодой человек может выбрать то, что ему по душе. Например, Юлию Теребило из Марьиной Горки привлекло студотрядовское движение. В минувшем году она была комиссаром в одном из студенческих отрядов, этим летом взяла на себя большую ответственность — стала командиром отрядов, которые будут работать в ГЛХУ «Пуховичский лесхоз». Педагог-организатор Марьиногорской гимназии Олег Якушев — активист волонтерского направления «Доброе сердце». А волонтеров отряда «Искатели» Руденской средней школы Алину Галай и Викторию Мазаник в этом году заинтересовал республиканский проект «За дело!» по благоустройству детских дворовых площадок.

В организации немало предложений для тех, кто увлекается творчеством. Так, работники Руденского Дома культуры присоединились к областному проекту «Читаем классику вместе», в рамках которого каждый район Минской области снимал короткий видеоролик с прочтением отрывка из повести Василя Быкова «Сотников». В результате получилась полнометражная видеоверсия произведения. Серьезный «шаг к успеху» сделала библиотекарь Блужского учебно-педагогического комплекса детский сад-базовая школа Юлия Хачатурова: она принимала участие в творческом конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана», вошла в число победителей районного и областного этапов, а на республиканском заняла второе место среди работающей молодежи.

Участие в различных конкурсах для членов БРСМ нередко становится делом не только личным, но и семейным. Так можно сказать о Полине и Александре Лебедевых, которые представляли наш район в областном этапе семейного сельскохозяйственного конкурса «Властелин села», который в этом году проходил в заочной форме. Художественный руководитель Пуховичского районного центра культуры Наталья Мигуцкая вместе со своими родными принимала участие в республиканском фотоконкурсе «Селфи в вышиванке» и стала победителем районного этапа в номинации «Семья в вышиванке».

Активную жизненную позицию занимают многие члены первичной организации ОО «БРСМ» Марьиногорского аграрно-технического колледжа. Под руководством педагогов они принимали участие в национальном этапе международной бизнес-игры «Начинающий фермер», которая проводится в рамках реализации направления деятельности «БРСМ: живи ярко!». А волонтеры первички в рамках районной «Недели добра» присоединились к акции «Мы выбираем помощь пожилым людям». Жителям поселка Марьино они оказали помощь в благоустройстве придворовых территорий, работе на садовых участках.

Возможность реализовать себя у членов ОО «БРСМ» есть в том числе и потому, что деятельность районной организации поддерживают многие предприятия и учреждения района. Студенческие отряды в этом году принимают ОАО «Руденск», УП «Жилтеплосервис» КХ, ГЛХУ «Пуховичский лесхоз», ООО «Пуховичское «МПМК-14», оздоровительный лагерь «Лесная сказка», Марьиногорский аграрно-технический колледж. Помощь в проведении различных мероприятий оказывают отдел идеологической работы районного исполнительного комитета, Пуховичский районный центр культуры, ТП ООО «Пуховичиторг», территориальный центр социального обслуживания населения, Пуховичский РОВД, районная организационная структура ДОСААФ, Пуховичский РОЧС и другие. Мы благодарны всем, для кого поддержка молодежи — дело важное.

Записала Наталья ПАРХОМЧИК.