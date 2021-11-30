Врач: вирусные пневмонии являются показанием для обследования пациентов на ВИЧ

Вирусные пневмонии являются показанием для обследования пациентов на ВИЧ, сообщила заведующая консультативно-диспансерным отделением по ВИЧ-инфекции Городской инфекционной клинической больницы Минска Марина Горовая на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, передает корреспондент БЕЛТА.

«Несмотря на то что сейчас основные силы здравоохранения направлены на предотвращение распространения COVID-19, мы не должны забывать про ВИЧ-инфекцию, — сказала Марина Горовая. — Инфекция вроде как неактивная с виду, но если ее запустить, то пациенты потом находятся в достаточно тяжелом состоянии. Поэтому призываем врачей помнить, что ВИЧ-инфекция никуда не делась и обследовать на ВИЧ-инфекцию надо».

По ее словам, сейчас есть возможность обследовать на ВИЧ пациентов с вирусными пневмониями, которые поступают в больницы. «По протоколам обследования вирусные пневмонии являются показанием для обследования на ВИЧ», — отметила заведующая отделением.

Заведующий отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Атаманчук добавил, что в Беларуси обеспечен широкий доступ населения к тестированию. Его можно пройти в любой организации здравоохранения, где есть процедурный кабинет, в том числе анонимно, без предоставления документа, удостоверяющего личность. Также это можно сделать на базе негосударственных некоммерческих организаций, которые предоставляют услуги в сфере профилактики ВИЧ-инфекции для ключевых групп населения. Более того, в аптеках продаются экспресс-тесты на ВИЧ.

В то же время Александр Атаманчук подчеркнул, что положительные результаты экспресс-теста, проведенного самостоятельно, являются предварительными и требуют подтверждения в организации здравоохранения. Он отметил, что алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции заключается в прохождении нескольких этапов. Первичное исследование, или скрининг, позволяет выявить максимальное количество возможных случаев ВИЧ-инфекции, а подтверждающие исследования, которые более специфичны, направлены именно на выявление ВИЧ-инфекции.