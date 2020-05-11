Вспомним каждого — кто входил в состав штаба бригады «Пламя»

Конечной точкой очередного путешествия по местам, связанным с деятельностью партизанской бригады «Пламя», стала деревня Подкосье. Дорога к ней проходит через деревни Подбережье, Хидра, Красный Октябрь, Зафранцузская и Французская Гребля. Сегодня едешь по ней и осознаешь: места действительно партизанские. Они в стороне от магистральных дорог, вокруг — леса…

Подкосье — главный пункт на этом маршруте. В его окрестностях, начиная с 1943 года, располагался штаб партизанской бригады «Пламя». Об этом сегодня свидетельствует памятный знак, установленный в деревне.

Партизанская бригада «Пламя» — крупное боевое соединение. В 1944 году на момент соединения с частями Красной Армии в ее составе воевало более 600 партизан: в отряде «Победа» — 159, в отряде имени «Чапаева» —147, в отряде «Пламя» —155, в отряде «Слава» — 154. Из них в возрасте до 18 лет — 7 человек, от 18 до 25 лет — 285 человек, от 25 до 45 лет — 324, свыше 45 лет — 16 человек.

По национальному составу бригада выглядела следующим образом: белорусов в ней было 452 человека, русских — 139, украинцев — 21, прочих — 20. По партийному составу: членов коммунистической партии — 32, кандидатов в члены компартии — 53, комсомольцев — 192, беспартийных — 355.

В состав штаба отряда входило 17 человек.

Возле памятного знака я внимательно рассматривала фотографию штаба бригады, которую в редакцию передал депутат районного Совета депутатов Леонид Филанович (его дед и отец были партизанами отряда «Победа»). Фотография, видимо, сделана была в июле 1944 года сразу после освобождения Минска. Бригада принимала участие в знаменитом параде партизан, который прошел в белорусской столице, и, возможно, именно тогда нашлось время для коллективного фото на память.

На фотографии 14 человек. Во втором ряду в центре — командир бригады, Герой Советского Союза полковник Евгений Филипских. А вокруг — его ближайшие соратники.

Справа от командира — начальник штаба бригады Максим Филиппович Тариков. Он белорус, родился в 1902 году в деревне Конюхи Горецкого района. Судя по всему, до войны срочную службу проходил во флоте, так как в наградных документах в графе «звание» значится «техник-интендант II ранга». На Пуховщину прибыл в июне 1942 года из-за линии фронта по заданию штаба партизанского движения. За участие в подрыве двух железнодорожных мостов (возле деревень Талька и Блужа) и четырех эшелонов был награжден орденом Красного Знамени. Были у него и другие награды.

Слева — комиссар бригады Иван Петрович Шершнев. Родился в 1915 году в деревне Климовичи Могилевской области. В Красной Армии с 1940 года. Старший лейтенант. В тыл врага был направлен в 1942 году после окончания диверсионных курсов в городе Муром. Помимо организации и проведения пропагандистской работы, принимал участие в боевых операциях. Был ранен. Представлен к боевым наградам.

Второй слева в третьем ряду — заместитель комбрига, командир разведки Виктор Алексеевич Красильников. Он русский. Родился в 1920 году в селе Болтай Саратовской области. Когда началась война, проходил срочную службу в Красной Армии. Сержант. Рядом с Евгением Филипских с 1941 года: входил в группу, из которой потом были созданы отряд и бригада «Пламя».

В одном из наградных листов записано: «Свою боевую деятельность в глубоком тылу товарищ Красильников начал с того, что с группой отважных партизан без оружия и без взрывчатых веществ, а только с топором и разводным ключом, 5 мая 1942 года пустили под откос вражеский эшелон». Это действительно была первая диверсия на железной дороге, которую буквально «голыми руками» совершила группа Филипских.

За время войны в тылу врага Виктор Красильников принимал участие во многих операциях, сборе разведданных, за что был представлен к боевым наградам.

Единственная женщина на фото — художник Софья Ли. До войны она жила в Минске вместе со своим сыном Германом. Когда немецкие самолеты стали бомбить Минск и его окрестности, они перебрались в деревню Березянка Пуховичского района, где жила мама Софьи.

К концу 1941 года художница познакомилась с членами группы Филипских, а весной 1942 года она ушла в лес. Ее 12-летний сын остался у бабушки и стал связным отряда «Победа», в составе которого сражалась мама.

Осенью 1942 года находиться в деревне стало опасно: оккупанты начали охоту за теми, кто был связан с партизанами. Герман ушел к народным мстителям и наравне со взрослыми ходил в разведку, взрывал вражеские эшелоны, участвовал в боях.

В сентябре 1943 года каратели сожгли Березянку вместе с ее жителями. В огне погибла и мама Софьи Ли. До освобождения Беларуси художница мстила за родного человека. Но не забывала Софья и о своей профессии. В бригаде выходил рукописный журнал «Пламя», который она оформляла вместе с художником Виктором Суховерховым (на фото он в третьем ряду крайний справа). Стоит добавить, что картины Софьи Ли есть в художественной галерее районного краеведческого музея. Одну из них сейчас можно увидеть там на выставке, посвященной 75-летию Великой Победы.

В первом ряду слева на фото радист штаба бригады Федор Савельевич Стук. Воспоминания о нем в редакцию передала дочь Галина Грибун. Она написала, что Федор Савельевич родился в 1920 году на Витебщине в крестьянской семье. В Красной Армии с 1939 года. В 1942 году в Москве он окончил спецшколу и был направлен в качестве радиста в партизанскую бригаду «Пламя». Именно он осуществлял связь партизанского соединения с «большой землей».

Галина Федоровна рассказала один эпизод из боевой биографии отца. В бригаду должны были прилететь сразу 6 самолетов У-2. Партизаны готовились к встрече. Задачей Федора Стука было поддержание связи с авиабазой. Однако на аэродром неожиданно напали каратели, которых поддерживала авиация и танки. Партизаны стали отходить через топкое болото, но от противника оторваться не удавалось. Завязался бой. Несмотря на непрекращающийся минометный огонь, Федор Стук нашел небольшое укрытие, развернул радиостанцию и стал передавать: «Вылет самолетов отменить, аэродром занят противником». Советские самолеты не прилетели.

Героических эпизодов в его партизанской судьбе было немало. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, Федор Стук был награжден боевыми орденами и медалями. После окончания войны он вернулся в наш район: жил в деревне Орешковичи и преподавал русский язык и литературу в школах Пуховщины.

Штаб — основной орган военного управления личным составом. Это мозговой центр соединения. Абсолютно разным людям, вошедшим в его состав, пришлось быстро учиться стратегии и тактике военного дела. От их умения оценить ситуацию зависели и успехи боевых операций, и жизни партизан. Со своей задачей члены штаба партизанской бригады «Пламя» справлялись успешно. Свидетельство этому — звание Героя Советского Союза, которого был удостоен командир бригады Евгений Филипских.

Наталья ПАРХОМЧИК.