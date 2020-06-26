Вступительная кампания на контроле

Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 года № 155 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году» дан очередной старт вступительной кампании в стране.

Данным Указом определены основные требования по контролю за подготовкой и проведением централизованного тестирования, внутренних вступительных испытаний (экзаменов) за приемом в учебные заведения высшего (ВУЗы) и среднего специального образования (ССУЗы).

Им же утверждены состав и положение о государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2020 году, которая должна обеспечить равные условия при проведении испытаний, соблюдение прав и законных интересов граждан при поступлении и зачислении.

Распоряжением Председателя государственной комиссии от 04.06.2020 года № 3 утвержден состав областной комиссии, которую возглавил председатель Комитета государственного контроля Минской области Стадольник Валерий Францевич, а также утверждены комиссии учреждений среднего специального образования Минской области.

Традиционно вступительная кампания включает два этапа: централизованное тестирование с получением сертификатов ЦТ, а также вступительные испытания с подачей документов и зачислением абитуриентов.

Пунктами централизованного тестирования в области определены филиалы БИТУ «Борисовскии государственный политехнический колледж» и «Солигорский государственный горно-химический колледж», филиал «Молодечненский государственный политех­нический колледж» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования». Накануне там проведена соответствующая подготовительная работа.

На втором этапе областной комиссией контроль за проведением вступительных испытаний будет проводиться в 21 учреждениях среднего специального образования Минской области. Особое внимание при проведении вступительных испытаний членами комиссии будет уделено проверке подлинности документов об образовании и документов, дающих право на льготы при поступлении отдельным категориям абитуриентов.

В каждом пункте тестирования абитуриенты будут информированы о месте размещения и времени работы комиссии учреждения, в которую они могут обратиться в случае нарушения их прав и интересов, в том числе к сотруднику Комитета госконтроля Минской области.

В период вступительной кампании в Комитете госконтроля Минской области в рабочие дни с 9.00 до 18.00 и в дни тестирования, приходящиеся на выходные, будет работать «горячая линия» по телефонам — 8 (017) 284-05-90 и (или) 284-09-06. Все желающие смогут обратиться за разрешением возникших вопросов по подготовке и проведению вступительных испытаний, а также высказать свои замечания и предложения по улучшению их проведения.

Желаем всем удачного завершения вступительных испытаний!

Минская областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний.