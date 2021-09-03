«Вы приехали в особенный район»… состоялся искренний разговор с молодыми медиками, делающими первые шаги в профессию на Пуховщине



В дружественной обстановке, практически по-семейному, по инициативе профсоюзного комитета прошла встреча молодых специалистов, прибывших на работу в Марьиногорскую ЦРБ, с заместителем председателя райисполкома Натальей Чернышевой.

Будучи не только представителем местной власти, но, в первую очередь, мамой, Наталья Анатольевна задавала вчерашним студентам больше бытовых, чем профессиональных вопросов. Хотелось знать, как устроились молодые врачи и медсестры на новом месте, как приняли их коллеги, есть ли трудности с решением жилищных вопросов.

Учитывая тот факт, что в районе существует дефицит медицинских кадров, есть заинтересованность в каждом специалисте, прибывшем на Пуховщину. И поэтому есть желание помогать им с решением насущных проблем.

В нашем районе, по мнению Натальи Чернышевой, жизнь молодежи может быть интересной и насыщенной яркими событиями, потому что пристоличный и развивающийся регион предоставляет такие возможности. Да и в качестве приобретения врачебной практики Пуховщина — определенно особенное место, где болеют не только местные жители, но и дачники, и командированные на строительство уникальных объектов представители других стран. Поэтому пожелание медработникам здоровья, сил, терпения и желания проявлять самые лучшие человеческие качества по отношению к пациентам — не просто слова…