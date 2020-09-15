Выбирают «живую книгу» — ходят ли пуховчане в библиотеки

Жаркий летний день… Вагон метро… В наушниках играет любимый плейлист, а перед глазами пестрит лента социальных сетей. Таких, как я, — целый вагон. Впрочем, не стоит спешить: в другом конце вагона я замечаю женщину, которая читает… книгу… Она листает настоящие, «живые» страницы, а не картинки смартфона! Это здорово, но, мне кажется, не слишком современно…

Глядя на увлеченно читающую женщину, вспоминаю, что у меня дома также лежит новая книга, которую я купила три месяца назад. Все это время я собиралась ее прочитать, но каждый раз находилась какая-нибудь работа или причина, чтобы отложить чтение. Может быть, я просто искала эти причины, ведь привычка уткнуться в смартфон такая сильная, что противостоять ей — почти подвиг…

Тогда как же книги? Каково на самом деле их место в современном мире?

В Марьиногорской городской библиотеке знают ответ. Среди стеллажей с книгами меня встречает заведующая библиотекой Виктория Бурлаченко. Она знакомит меня с книжным фондом: в нем 17 000 книг. Среди читателей и люди старшего поколения, и молодежь. Разница лишь в том, что выбирают они для чтения. Среди подростков, например, популярностью пользуются детективы Юрия Ситникова. Молодежь выбирает Рэя Бредбери и Стивена Кинга.

— Я очень люблю читать настоящие, не электронные книги. Конечно, последние практичнее, удобнее в поездках. Но для меня ничто не может заменить запах книги и шелест страниц, — говорит читательница Алена Зубарь.— Поэтому Марьиногорскую городскую библиотеку я посещаю на протяжении пяти лет. Мне нравится, что я всегда могу задать работникам интересующие вопросы и получить совет по выбору книг. Библиотекари знают вкус и пристрастия читателей и с удовольствием предлагают новинки.

Работники библиотеки занимаются организацией различных мероприятий, направленных на популяризацию чтения. В каникулярное время, например, здесь часто проходят викторины. Юные читатели узнают историю родного края, знакомятся с произведениями белорусских писателей.

В библиотеке работает «Школа юного библиотекаря», где каждый ребенок может попробовать себя в роли работника библиотеки. Для старшего поколения организован «Клуб интересных встреч».

А еще (я была удивлена) есть свой театр — «Улыбка». Актеры — читатели в возрасте от 5 до 14 лет. Виктория Викторовна и ее коллеги помогают развивать творческий потенциал детей и прививают любовь к родному языку. Вместе со школьниками они ставят спектакли по произведениям Алеся Карлюкевича, Алексея Толстого и других писателей. Самыми яркими спектаклями стали «Золушка», «Маленький принц», «І векавечны толькі край», посвященный легенде, связанной с названием нашего города. Ребята выступали с представлениями в школах, SOS-Детской деревне, в центре развития ребенка «Росток». Каждый год 1 июня актеров «Улыбки» можно увидеть на городском празднике, посвященном Дню защиты детей.

На прощание не могу не задать, собственно, главный вопрос: так кто же читает больше? Молодое поколение или старшее?

— Конечно, старшее поколение читает больше, — говорит Виктория Викторовна. — Но это не значит, что молодежь увлечена исключительно сидением в социальных сетях. Книга присутствует в жизни школьников и студентов. К нам приходят новые читатели. И это не может не радовать. Думаю, что и в будущем библиотеки по-прежнему будут востребованы. Мы ведь также стараемся идти в ногу со временем, ориентируясь на потребности людей. Современные библиотеки — это не только стеллажи с книгами…

Вернувшись домой, я все-таки взяла свою книгу… Страница, другая… Теперь каждый вечер я нахожу время, чтобы за чашкой кофе прочитать несколько новых страниц, погрузившись в тот мир, что предлагает мне писатель. Снова страница, другая… Перелистнув последнюю, соглашаюсь: ничто не может быть лучше «живой» книги…

Полина БАБУК,

ученица Марьиногорской гимназии.