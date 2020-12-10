Вблизи деревни Мостовая водитель сбил 53-летнюю велосипедистку

В нашем районе авто наехало на велосипедистку.

ДТП произошло 9 декабря около 19.00 на 43-м км автодороги М5 Минск — Гомель вблизи деревни Мостовая. 44-летний минчанин на автомобиле «Грейт Волл» ехал в направлении столицы и сбил 53-летнюю жительницу деревни Мостовая. Женщина в этот момент пересекала проезжую часть в неустановленном месте на велосипеде. От травм сельчанка погибла на месте аварии.

Установлено, что погибшая была в темной одежде, световозвращающими элементами не обозначена. На велосипеде, кроме расположенного спереди катафота, не было боковых катафотов. В 70 м от места ДТП находился освещенный нерегулируемый пешеходный переход.

Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения.

Источник: БелТА