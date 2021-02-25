Взрыв котла произошел в агрогородке Блонь

В агрогородке Блонь Пуховичского района прошли тактико-специальные учения Пуховичского гарнизона РОЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в котельной при участии работников УП «Жилтеплосервис» КХ.

По условиям учения из-за нарушения технологического процесса произошел взрыв котла в котельной с последующим загоранием склада древесной щепы через транспортер. Один человек пострадал. По прибытии подразделений МЧС спасатели провели оценку обстановки, обследование помещений и организовали тушение пожара. На месте чрезвычайной ситуации были созданы боевые участки по тушению пожара, поиску и оказанию помощи пострадавшим. В учениях были задействованы работники Пуховичского РОЧС и УП «Жилтеплосервис» КХ.

Целью проведения подобных учений является отработка личным составом действий по тушению пожаров на объектах.

По итогам учений заместителем начальника Пуховичского РОЧС по оперативно-тактической работе Александром Кунцом дана положительная оценка действий персонала котельной и отмечена хорошая подготовка личного состава гарнизона.

Пуховичский РОЧС.