Запрет на посещение лесов действует уже в 12 районах области

Согласно интерактивной карте Минлесхоза, запреты и ограничения на посещение лесов введены в 29 регионах Беларуси.



Если говорить о Минской области, то здесь ходить в лес нельзя в двенадцати районах — Солигорском, Любанском, Слуцком, Стародорожском, Пуховичском, Минском, Червенском, Березинском, Смолевичском, Борисовском, Крупском и Воложинском.

Нет препятствий для любителей подышать чистым воздухом в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях.

Напомним, в случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин (до 725 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 725 до 1 450 рублей).

Отслеживать ситуацию с введением запретов и ограничений на посещение лесов можно самостоятельно, перейдя по ссылке.

Источник: МЛЫН.BY