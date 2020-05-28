29 мая ГАИ уделит внимание детям

29 мая на территории Пуховичского района пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание — дети!

С начала 2020 года произошло 2 ДТП, в результате которых 2 несовершеннолетних травмированы.

С участием несовершеннолетних пешеходов зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых 2 детей получили травмы различной степени тяжести.

Ошибки несовершеннолетних пешеходов, ставшие причинами ДТП:

— переход через проезжую часть вне пешеходного перехода;

— неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю;

— нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

Уважаемые взрослые! Детям необходимо объяснять, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использования наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

Более печально обстоят дела с категорией несовершеннолетних пассажиров. За указанный период произошло 2 ДТП, в которых 2 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Виновниками ДТП во всех случаях были водители. Частая причина гибели

несовершеннолетних или их травмирования является несоблюдение Правил дорожного движения в части перевозки несовершеннолетних пассажиров, но усугубляет и тот факт, что водители не только не обеспечивают безопасную перевозку своих пассажиров, но и допускают ряд других, причем грубых правонарушений.

Водителям напоминаем!

Согласно п.178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен».

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности.

С начала года с участием детей велосипедистов ДТП не зарегистрировано, но практика прошлых лет с имеющимися фактами ДТП показывает, что причинами аварий с указанной категорией явились: незнание Правил и невнимательность самих детей. Условие для совершения аварий — нахождение детей-велосипедистов до 14-летнего возраста на дорогах общего пользования без взрослых. Поэтому с наступлением летнего периода необходимо взрослым провести разъяснительную беседу с детьми о безопасном поведении на дороге, учитывая требования Правил дорожного движения, в части касающейся.

Уважаемые водители! Согласно п.166.9 ПДД в период проведения специального комплексного мероприятия необходимо включить ближний свет фар во время движения в светлое время суток! В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства!

Уважаемые взрослые! Безопасность детей в первую очередь зависит от вашего внимания и контроля!

Отдел ГАИ Пуховичского РОВД.