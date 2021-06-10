Аттестаты зрелости вручили выпускникам Пережирской средней школы

Аттестат об окончании средней школы… Документ, открывающий двери во взрослую жизнь. Сегодня в торжественной обстановке его вручили шести выпускникам Пережирской средней школы.

На выпускной вечер поздравить ребят с важным событием в их жизни пришли не только учителя, близкие и друзья, но и почетные гости. Слова напутствия молодые люди услышали от главного врача Клинического роддома Минской области Петра Масько, заместителя председателя районного исполнительного комитета, председателя Пуховичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Натальи Чернышевой.

Теплые слова поздравлений, радостные улыбки и слезы, без которых не обходится прощание с детством, волнение и еще целый коктейль чувств, которые традиционно переполняют выпускников — все это было сегодня. А в ближайшее время ребят ждет испытание, которое определит их дальнейшую судьбу — поступление в учебные заведения.

Для гостей, разделивших праздник с выпускниками, в школе подготовили подарок: для них провели экскурсию по музею известного белорусского дипломата Анатолия Гуриновича, имя которого носит Пережирская средняя школа.

Наталья ПАРХОМЧИК.