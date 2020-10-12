Депутат Олег Белоконев будет принимать письменные предложения по вопросу изменений в Конституцию 

23 октября с 10.00 до 12.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олегом Алексеевичем БЕЛОКОНЕВЫМ с целью изучения общественного мнения по вопросу изменений в Конституцию Республики Беларусь будет осуществляться прием письменных предложений всех заинтересованных граждан, проживающих на территории Пуховичского района.