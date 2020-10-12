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Депутат Олег Белоконев будет принимать письменные предложения по вопросу изменений в Конституцию 

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23  октября  с  10.00 до 12.00  в  Пуховичском  районном  исполнительном  комитете  депутатом  Палаты  представителей  Национального  собрания  Республики   Беларусь  по  Пуховичскому избирательному округу № 65 Олегом  Алексеевичем  БЕЛОКОНЕВЫМ  с  целью изучения общественного мнения по вопросу изменений в Конституцию   Республики  Беларусь  будет осуществляться прием письменных  предложений  всех  заинтересованных   граждан,  проживающих  на  территории  Пуховичского района.

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