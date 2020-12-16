Как проявляется коронавирус у детей? Рассказывает врач минской инфекционной больницы

В самом начале пандемии медики громко объявили, что коронавирус — болезнь взрослых. Детям, особенно самым маленьким, она не страшна. Спустя некоторое время оказалось, что дети все-таки болеют, встречаются и тяжелые случаи. Мы задали 6 важных вопросов про COVID-19 врачу городской детской инфекционной клинической больницы г. Минска Галине Лапицкой.

Сразу оговоримся: нам не удалось выяснить цифры по заболеваемости среди детей в Беларуси — эту информацию Минздрав в последнее время не сообщает. По официальным данным на июнь 2020 года, в Беларуси было зарегистрировано 3600 детей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Порядка 95% детей переносили ее в бессимптомной форме. Фиксировали врачи и небольшое количество случаев, при которых пациенты находились в среднетяжелом состоянии.

Влияет ли возраст ребенка на тяжесть заболевания? Есть ли разница в течении болезни у новорожденного, дошкольника, подростка?

— Дети первого года жизни болеют тяжелее по причине незрелого иммунитета. Дети дошкольного и младшего школьного возраста чаще болеют другими респираторными инфекциями, а поэтому имеют более напряженный, то есть готовый к реагированию иммунитет, именно поэтому они выздоравливают быстрее. Кроме того, такие дети имеют гораздо меньше сопутствующих заболеваний, которые «утяжеляют» течение COVID-инфекции. Что касается подростков, то они болеют обычно так, как и взрослые. Тяжесть их заболевания зависит от развития дыхательной недостаточности и обострения сопутствующих хронических заболеваний.

Говорят, что детские симптомы заболевания COVID-19 отличаются от взрослых? На что обращать внимание?

— Симптомы заболевания у детей в большинстве случаев такие же, как и у взрослых, отличаются они лишь меньшей степенью выраженности. Кроме того, эти симптомы сами по себе быстрее проходят (за 5−7 дней). У детей младшей возрастной группы чаще наблюдаются желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея), различные высыпания на коже.

Как и у взрослых, у детей может исчезнуть обоняние, но обычно малыши просто не могут сформулировать эту жалобу. Очень редко у детей может развиться тяжелое осложнение — мультисистемный воспалительный синдром (воспалительный процесс, вызывающий высокую температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность, а иногда отказ работы некоторых органов, что сближает его по клиническим проявлениям с синдромом Кавасаки — примечание Ред.).

Обязательно следует обращать внимание на наличие и прогрессирование одышки, повышение температуры тела до высоких цифр и изменение поведения ребенка на этом фоне — чрезмерную вялость, сонливость. Возможно появление сыпи на коже, судорог. Собственно, это те же симптомы, при которых требуется госпитализация детям и с другими ОРИ. Не тяните и выезжайте в стационар.

Как долго в среднем дети с коронавирусом остаются в больнице?

— Сложно вывести арифметическое среднее. Обычно проявления COVID-инфекции у детей сохраняются на протяжении 5−7 дней при легком течении заболевания. Но в таком случае дети чаще всего лечатся дома, без госпитализации. А при обострении сопутствующих заболеваний или развитии мультисистемного воспалительного синдрома процесс излечения может растянуться до нескольких недель.

Как лечат COVID-19 у детей?

— Как и при других ОРИ, проводят симптоматическое лечение. Снижают температуру тела при ее чрезмерном повышении, используют лекарственные средства, облегчающие носовое дыхание и сухой кашель. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок достаточно пил жидкости, особенно при высокой температуре и развитии диареи.

Какие существуют факторы риска для детей?

— Это сопутствующие заболевания: сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, пороки сердца и иммунодефицитные состояния. Все они значительно утяжеляют течение COVID-инфекции.

Как защитить своего ребенка от заражения коронавирусом?

— Соблюдать всем известные меры профилактики — ношение маски, частое мытье рук (ни в коем случае не прикасаться к лицу грязными руками), ограничение количества контактов ребенка с другими людьми, отказ от посещения общественных мест без особой нужды. Для укрепления иммунитета — прививать ребенку навыки ведения здорового образа жизни. Детям стоит рассказывать о реальном положении дел, не запугивать их, но излагать информацию на понятном ребенку языке и в том объеме, который ребенок способен усвоить в зависимости от возраста.

Мы также задавали вопросы о том, как именно белорусские врачи лечат у детей среднетяжелые случаи, сталкивались ли медики с мультисистемным воспалительным синдромом, были ли ситуации, когда маленьким пациентам понадобился кислород, спрашивали совета, стоит ли школьникам носить маски. К сожалению, ответов мы не получили из-за цепочки согласований в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Источник: Ребёнок BY