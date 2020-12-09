Как в условиях пандемии изменилась работа специалистов центра гигиены и эпидемиологии

Когда мы говорим о пандемии коронавируса, прежде всего вспоминаем о работниках учреждений здравоохранения, которые, как уже принято говорить (к сожалению, не без оснований), находятся на передовой в этой сложнейшей битве с новым вирусом. Однако крайне несправедливым было бы забыть о той работе, которую проводят специалисты центров гигиены и эпидемиологии в условиях пандемии. И сегодня хотелось бы сказать несколько слов об этих людях, активно включившихся в процесс противостояния коронавирусу одновременно с медицинскими работниками.

Я пришла к главному санитарному врачу района Елене Пархимчик к концу рабочего дня в пятницу, чтобы иметь возможность поговорить об этом в более спокойной обстановке. И, должна сказать, на этот раз у нас получилось: за время разговора только дважды мы прерывались для того, чтобы Елена Геннадьевна могла решить рабочие вопросы…

— В условиях угрозы распространения инфекции COVID-19 в Беларуси с самого первого дня, когда были отмечены случаи инфицирования людей, серьезно усилили санитарно-эпидемиологический контроль. В те дни в дополнение к карантинным мерам очень важна была эффективно организованная методология выявления больных и заразных людей, которые могли распространять инфекцию. На работников центров гигиены и эпидемиологии легла задача проводить эпидрасследования и выявлять круг общения заболевших людей. Это достаточно кропотливая работа, которая отнимает много времени. Но она была на тот момент действительно важна. Наши сотрудники оперативно определяли, где человек мог заразиться, устанавливали контактных лиц 1 и 2 уровней. Работали и с самими гражданами, и с предприятиями и организациями, и с РОВД, проводя полноценное расследование для выяснения всех обстоятельств и снижения риска распространения COVID-19.

Также специалисты центра совместно с сотрудниками отдела внутренних дел работали в специальных группах, которые осуществляют контроль за соблюдением требований о самоизоляции. И сегодня эти обязанности с нас не снимали, хотя ситуацию на данный момент контролировать гораздо сложнее.

С начала пандемии самым серьезным образом, прежде всего, изменилась нагрузка на сотрудников отдела эпидемиологии. В обычное время этот отдел занимается анализом и оценкой санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города и района, контролем и осуществлением мероприятий по санитарной охране территории от заноса и распространения инфекционных болезней, вопросами иммунопрофилактики инфекционных болезней, оказанием организационно-методической помощи ведомствам по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, а также государственным санитарным надзором за выполнением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических норм и правил на объектах надзора с целью профилактики инфекционных заболеваний. Но сегодня рабочий день начинается не совсем обычно.

Каждый день в расписании работников отдела — проведение заключительной дезинфекции. Сотрудники центра выезжают на обработку помещений после того, как у кого-то было выявлено заболевание коронавирусом. Обрабатываются и жилые помещения по заявкам, и помещения предприятий и организаций. Учитывая то, что заявок становилось с каждым днем больше, постепенно приобрели современное профессиональное оборудование. Сейчас в распоряжении группы дезинфекторов имеется генератор «холодный туман». Он более мощный и распыляет дезсредства в виде тумана, обеспечивая лучшее проникновение в труднодоступные места помещений.

Услуги по дезинфекции востребованы ежедневно. Утро в центре гигиены, как правило, начинается со сбора заявок. Дезинфекцией занимается группа в составе пяти человек. Это заведующая профдезотделением отдела эпидемиологии Елена Соколова, медицинские дезинфекторы Ольга Блахина, Наталья Юдина, Елена Бабук и Юрий Соколов.

На территории центра гигиены дезинфекцию проходит и транспорт некоторых предприятий, а также автомобили скорой помощи, в которых перевозили заболевших коронавирусом людей. К слову, работники центра гигиены и эпидемиологии специально для проведения данных мероприятий из подручных средств оборудовали мобильный бокс, который используется в качестве шлюза между грязной и чистой зонами.

— Система работы центра гигиены и эпидемиологии, безусловно изменилась, — говорит Елена Геннадьевна. — Наши сотрудники теперь постоянно контролируют выполнение санитарных норм и правил, а также утвержденных Минздравом рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19). Они предназначены для работников и посетителей коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, а также индивидуальных предпринимателей и направлены на снижение рисков распространения инфекции и сохранение здоровья в условиях пандемии.

Хочется еще раз напомнить, что организациям всех форм собственности необходимо выполнять эти обязательные требования для соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В условиях пандемии многим пришлось подстраиваться под сложившуюся эпидситуацию, изучать новую информацию. И я благодарна, что наш коллектив перед трудностями не спасовал. Мы объединились и, поддерживая друг друга, стараемся делать все зависящее от нас.

…Пятничный рабочий день подходил к концу. Пока мы разговаривали с главным санитарным врачом, в холле центра появилась нарядная новогодняя елка: пусть непростая все еще у нас ситуация, пусть более чем сложным был уходящий год, но верить в рождественские чудеса и осуществление желаний никто не может помешать…

Елена ШАНТЫКО.