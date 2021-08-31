Мать просила найти тело сына. Убитого в Марьиной Горке мужчину искали в реке девять суток

Жестокое убийство 31-летнего Александра Д. в Марьиной Горке в январе 2020 года вызвало большой общественный резонанс. Расследуя это преступление, следователям пришлось столкнуться с ложью убийцы, с изнурительными поисками в реке Свислочь тела погибшего мужчины и со страшным горем его матери.

Сотрудники управления Следственного комитета по Минской области справились. Преступление раскрыто, вина убийцы доказана, погибший найден.

Минский областной суд 8 сентября 2020 года признал виновным в совершении убийства с особой жестокостью 33-летнего Андрея Ж. и вынес приговор — 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

От начала и до конца предварительного расследования этим делом занимался следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Минской области Иван Булка.

В преддверии юбилея образования Следственного комитета Республики Беларусь, которому 12 сентября исполняется 10 лет, Иван Булка рассказал корреспонденту МЛЫН.BY о расследовании марьиногорского убийства.

Убийца выражал неподдельную обеспокоенность и помогал в поисках Александра

— Все началось с того, что в милицию Марьиной Горки 24 января обратился мужчина, который заявил: пропал его 31-летний сын Александр Д, — рассказывает Иван Булка. — Изначально было известно, что Александр ушел из дома вечером 20 января, обратно не вернулся и четверо суток не выходил на связь. Нельзя сказать, что пропавший был запойным человеком, но загулять с друзьями мог. Начались поиски. Мы отрабатывали все места, где он мог находиться — у друзей, у знакомых, побывали на месте работы. Александр был строителем и в те дни работал на ремонте одного из зданий Марьиной Горки. Рассматривались все возможные версии причины исчезновения — от банального загула до суицида.

В ходе поисковых мероприятий установили: Александра вечером 20 января видели в доме сожительницы его товарища и напарника по работе Андрея Ж, с которым он был знаком не менее десяти лет. Согласно показаниям свидетелей, мужчины даже ссорились во дворе дома, был словесный конфликт. Поговорили с Андреем. Он утверждал, что не знает, куда в тот вечер Александр ушел от него.

— Отец пропавшего искал сына вместе с нами, — вспоминает Иван Булка. — И Андрей вызвался помогать в поисках. Стал даже высказывать версии о том, где мог находиться его напарник, обзванивал общих знакомых, обследовал различные подвалы в городе. Мы тем временем выяснили, что Андрей был подмастерьем у Александра, который в тот день выпил лишнего, не доработал до конца дня и ушел домой. Андрей за это на него якобы обиделся. А жил он в двухкомнатной квартире своей сожительницы Вероники З. на первом этаже дома на Октябрьской улице. Естественно, мы отправились осмотреть эту квартиру.

Что было не так с ремонтом на кухне квартиры

У Вероники шел ремонт. Все указывало на то, что ремонтные работы давно планировались и проходили своим чередом. Даже соседи это подтверждали. На любой вопрос следователей по поводу ремонта, у хозяев находился обоснованный ответ. И все же пристальное внимание сотрудников следствия к мельчайшим нестыковкам в строительных конструкциях квартиры положило начало раскрытию преступления.

— В квартире Вероники мы обратили внимание на то, что бетонная стяжка пола была залита в одной части кухни ниже уровня основного пола, вторая часть была по-прежнему застелена половой доской, — отмечает Иван Булка. — Кроме этого, на одну из стен была нанесена свежая шпатлевка, которая местами налегала на обои. В рамках доследственной проверки провели осмотр квартиры с участием эксперта-биолога Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Было принято решение демонтировать бетонную стяжку пола в кухне, снять шпатлевку со стен.

Затратили уйму времени и сил, но получили результат. Под бетонной стяжкой на полу и под шпатлевкой на стене нашли пятна, похожие на кровь. Экспресс-тест, проведенный экспертом, подтвердил, что это — кровь человека. Аналогичные пятна обнаружили также на половых досках, найденных в мусорных контейнерах недалеко от дома.

Главный специалист по работе со средствами массовой информации управления Главного комитета судебных экспертиз по Минской области Анна Адашкевич рассказала журналисту нашего портала, что в тот день в квартире Вероники работал специалист Пуховичского межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь.

Несмотря на то, что Андрей с Вероникой продолжали вести себя спокойно и невозмутимо, собранные материалы позволили уже через два дня после начала поисков, 26 января, возбудить уголовное дело по факту убийства, совершенного группой лиц.

25 ударов руками, ногами и стеклянной бутылкой

Возбудив уголовное дело, следователи задержали Андрея с Вероникой и водворили их в изолятор временного содержания. Женщина решила заговорить. Она рассказала, что вечером 20 января Александр пришел к ним. Во дворе дома, возле подъезда, ее сожитель разговаривал с гостем на повышенных тонах. Конфликт был, но они выясняли отношения на словах и не дрались.

— Вероника предложила мужчинам пройти в квартиру, чтобы ссорой не привлекать внимания соседей, — рассказывает Иван Булка. — Компания стала выпивать на кухне. В гостях была еще одна женщина, но она ушла до того, как началась разворачиваться трагедия. За столом конфликт между мужчинами вспыхнул с новой силой и в итоге перерос в драку. Андрей начал жестоко избивать Александра. Позже судебно-медицинская экспертиза установит не менее 25 ударов по разным частям тела руками, ногами и стеклянной бутылкой. Александр был крупнее и физически сильнее. Можно предположить, что Андрей ударом бутылкой по голове сначала свалил свою жертву, а потом начал добивать.

Избиение происходило на глазах Вероники. После того, как все закончилось, сожители оставили Александра на кухне, а сами пошли спать.

«Это не по-христиански» — друг Андрея отказался помогать ему расчленять тело Александра

Андрей начал сознаваться после того, как заговорила его сожительница. Он дал признательные показания и пояснил: проснулся утром, увидел мертвого Александра и очень испугался.

Вероника поехала на работу, уже зная, что на кухне в ее квартире лежит тело мужчины.

Андрей рассказал, что завернул погибшего в пододеяльник с простыней и перенес в ванную комнату. Вспомнил, что у него есть друг Евгений, который должен ему крупную сумму денег и раньше работал санитаром в морге.

— Андрей обратился к Евгению, — продолжает рассказ Иван Булка. — Он сказал ему: «Александр хотел изнасиловать Веронику. Защищая свою женщину, я его ударил бутылкой и по неосторожности причинил смерть. Помоги расчленить тело». Евгений ответил, что избавиться от тела поможет, но расчленять его не будет, поскольку это не по-христиански. Мужчины завернули мертвого Александра в линолеум, на машине отвезли к реке Свислочь и сбросили в воду с моста. После этого они разошлись по домам.

Позже Андрей с Вероникой убрали из квартиры и сожгли вещи Александра, выбросили разбитую посуду, а мобильный телефон погибшего выкинули в речку Титовку.

Мать Александра умоляла найти тело сына. Мать Андрея говорила, что ее сын не мог убить

Картина преступления была понятна. Но до конца истории было еще далеко. Не хватало важной составляющей — тела погибшего. На дворе — конец первого месяца зимы. Свислочь не замерзла, но погода холодная, как и вода в реке.

На эти обстоятельства никто не обращал внимания. 26 января начались поиски в реке. Водолазы обследовали дно. Работники охраны природы изучали поверхность Свислочи. Подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

— По течению реки даже бревно пускали, чтобы посмотреть, как именно оно будет плыть, и, соответственно, предположить, как повело себя в воде завернутое в линолеум тело, — вспоминает Иван Булка. — Тяжело было психологически. Мать Александра умоляла найти тело сына. Мать Андрея твердила, что ее сын не мог совершить убийство. Поднялся шум в Интернете. На различных ресурсах и в социальных сетях то и дело появлялась фейковая информация. За восемь суток одной смены водолазов было пройдено примерно три-четыре километра по течению реки. Безрезультатно. У нас стали даже появляться версии о том, что обвиняемые соврали. Допускали, что на самом деле тело не бросали в реку, а где-нибудь сожгли. Поиски все никак не заканчивались успехом. Через восемь дней одну смену водолазов сменила другая. Она прибыла из Борисова, с опытом поисков людей, утонувших в Березине. Иван Булка рассказывает: — Водолазы завернули в линолеум макет человеческого тела и бросили в Свислочь, чтобы посмотреть куда он поплывет. Река течет до Осиповичей, там находится гидроэлектростанция, которая регулирует уровень воды. В этот день уровень поднялся и был примерно таким, как в день, когда тело сбросили с моста. И эта борисовская бригада в первый же день своей работы обнаружила тело в линолеуме на дне под корягой, всего в 80-ти метрах от того места, где его бросили в воду. Вообще, даже если бы этого не случилось, никто не оговаривал период поисков, и не шел разговор о их окончании. Во всяком случае, эта борисовская бригада водолазов отработала бы всю свою восьмидневную смену. Какую роль сыграла Вероника? И за что все-таки Андрей убил Александра? Иван Булка отмечает, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Александра наступила от сочетанной травмы. После получения телесных повреждений он мог жить до шести часов. Андрей сознался в убийстве после своего задержания, но потом в процессе расследования отказался от дачи показаний, чтобы не усугублять собственное положение. Сожительница Андрея Вероника и друг Евгений, который помогал избавиться от тела, являлись свидетелями по делу. — Что именно послужило у Андрея толчком к таким жестоким действиям? Объективно и однозначно трудно ответить на этот вопрос, — рассуждает Иван Булка. — Сам Андрей говорил, что причиной ссоры и последующего смертельного избиения стало то, что Александр заглядывался на его сожительницу Веронику, делая ей недвусмысленные намеки и отпуская сальные шуточки. Может быть, но ведь сама Вероника не подтверждала, что друг сожителя действительно приставал к ней. Вместе с тем, общие знакомые мужчин рассказывали, что в повседневной жизни Александр пренебрежительно относился к Андрею, всячески демонстрируя свое превосходство над ним. Кто знает… Возможно, у Андрея давно внутри копилась ненависть к своему товарищу и напарнику по работе. И вечером 20 января 2020 года эта ненависть, усугубленная алкоголем, нашла свой такой ужасный и жестокий выход…