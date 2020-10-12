Мини-рынок в Дукоре переедет на новое место

Мини-рынок возле агрогородка Дукора на трассе М-5 Минск-Гомель — место узнаваемое. Здесь постоянно останавливаются автомобилисты, чтобы прикупить овощей-фруктов, ягод-грибов. И в этом есть не только положительный момент, но и проблема: рядом с рынком нет ни стоянки, ни удобного кармана для съезда с трассы. Машины останавливаются прямо на обочине скоростной магистрали. По информации отдела ГАИ Пуховичского РОВД, на этом участке постоянно фиксируются нарушения правил дорожного движения.

Но и безопасность на дороге — проблема не единственная. К тем, кто торгует в этом месте, возникали вопросы и у Дукорского сельского исполнительного комитета.

Оптимальное решение всех возникающих проблем — перенос мини-рынка на другое место. Первоначально проблема обсуждалась на районном уровне, и была достигнута договоренность о том, что не только райисполком, но и сами продавцы приложат силы к тому, чтобы была обустроена новая, соответствующая современным требованиям площадка. Торгующие на рынке жители Дукоры пообещали своими силами перенести на новое место торговый навес.

Вопрос переезда только на первый взгляд кажется несложным. Земля, на которой расположена трасса М-5 Минск-Гомель и ее придорожные полосы, находится в ведении РУП «Минскавтодор-Центр». Нужно было добиться согласия этой организации на строительство новой стоянки для транспорта и перенос туда мини-рынка. К слову, в финансовом плане мероприятие далеко не дешевое. Положительного результата получилось добиться благодаря настойчивости председателя районного исполнительного комитета Виктора Коледа, начальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяны Шевцовой. В результате РУП «Минскавтодор-Центр» определил площадку и провел ремонтные работы: был сделан съезд с магистрали, стоянка для автомобилей, тротуарные дорожки, обустроено место для торговли с навесом на четыре точки. Разместили площадку сразу за автобусным остановочным пунктом.

Но после завершения строительства продавцы не поспешили отметить новоселье. Вместо этого они направили в райисполком коллективное обращение с просьбой перенести старые торговые ряды на новую площадку. В обращении есть слова о том, что они готовы принять посильное участие в этом деле. И это вызвало некоторое недоумение. Получается, что о первой договоренности они не забыли, но почему-то не торопились провести обещанные работы за собственные деньги.

Чтобы разобраться в ситуации, с торгующими на мини-рынке жителями агрогородка Дукора встретились заместитель председателя райисполкома Александр Сугак, заместитель начальника отдела экономики Светлана Жильчик, председатель Дукорского сельисполкома Светлана Лешкович, начальник ОГАИ Пуховичского РОВД Александр Дятленок.

Александр Сугак пояснил собравшимся, что количество торговых мест на новой площадке не ограничивается теми четырьмя, оборудованными по проекту. Большой торговый навес со старого места продавцы могут перенести, но уже за свои средства, как и обещали ранее. Разрешение на это дала и обслуживающая дорогу организация. В письме, которое пришло в ответ на запрос районного исполнительного комитета, сделанный в связи с обращением граждан, сказано: «Учитывая, что установка дополнительных навесов для торговли на указанной стоянке за счет республиканского дорожного фонда невозможна, РУП «Минскавтодор-Центр» согласовывает их установку за счет иных источников финансирования».

Во время встречи были определены сроки, в рамках которых продавцы перенесут торговый навес на новое место. Ждем открытия мини-рынка в новом формате.

Наталья ПАРХОМЧИК.