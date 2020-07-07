На ваши вопросы ответят руководители и специалисты

«Прямые телефонные линии» проведут:

9 июля

с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.

10 июля

с 10.00 до 12.00 заместитель начальника управления — начальник отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Наталья Петровна ЛИСОВСКАЯ. Тел.:5-18-39.

11 июля с 9.00 до 12.00

заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Викторович ЛЕВКОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-40;

председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-72-07;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов.