На железнодорожном вокзале Минска с 10 июня начнет работать лаборатория ПЦР-тестирования на COVID-19

«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» с 10 июня открывает лабораторию по обследованию на COVID-19 для пассажиров железнодорожного транспорта, сообщил minsksanepid.by.

Подобное решение приняло в связи с многочисленными обращениями граждан о необходимости получения результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Исследования будут проводиться на территории железнодорожного вокзала Минска (левое крыло со стороны гостиницы) по предварительной электронной записи.

Запись на проведение тестирования открывается по пятницам с 09:00 на шесть дней следующей недели (кроме воскресенья). Если вы захотите отменить запись на исследование, то вам будет необходимо пройти по ссылке на назначение, указанной в вашем письме о подтверждении записи, нажать на кнопку «удалить».

Режим работы лаборатории:

понедельник-пятница – 09:00-18:00, суббота – 09:00-12:00 (технический перерыв – 12:00-13:00).

Для проведения исследования необходимо иметь: копию паспорта (страница с пропиской, страницы 31 – 33); копию билета или другого документа, подтверждающего выезд; документ, подтверждающий оплату.

Выдача результатов исследований на следующий день после забора материала с 09:00 до 11:00. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00.

Стоимость ПЦР-исследования по состоянию на 10.06.2021 составляет: для резидентов Республики Беларусь – 39 рублей 80 копеек; для нерезидентов – 57 рублей 58 копеек.

Срок действия протокола исследования на COVID-19 зависит от требований страны, в которую предполагается выехать.

Источник МЛЫН.BY