Настоятель прихода св. Антония в Марьиной Горке поздравил пуховчан с Рождеством

Возлюбленные во Христе братья и сёстры!Вновь, как и каждый год, мы слышим слова, наполняющие нас радостью: «Христос рождается! Славьте Его!»

«Рождество — это не просто воспоминание о рождении великого человека; это не абстрактное празднование начала нового года.

Рождество — это воспоминание о чем-то конкретном и важном для человека, о сути христианской веры, об истине, которую кратко выразил святой Иоанн: «Слово стало плотью» (ср. Ин 1, 14).

Во мраке Вифлеемской ночи реально засиял великий свет: Творец вселенной воплотился! Бог неразрывно соединился с человеческой природой, чтоб будучи «Богом от Бога, Светом от Света», одновременно стать человеком, — таким как мы.

Это удивительное событие лежит в основе Благой Вести — радостной, волнующей новости: Господь приходит к нам, чтоб нас спасти!

Особенно, теперь в эти трудные времена, — мы, христиане, призваны нести в мир свидетельство нашего единства, как опыта встречи с воплощённым Богом.

Молимся сегодня к Богомладенцу о всех больных людях нашего региона и всей страны. Да поможет нам Господь пройти это испытание с наименьшими затратами и потерями!

Выражаем свою огромную благодарность медработникам, которые находятся «на передовой» борьбы с COVID-19. Пусть Господь воздаст нашим медикам за их преданность и заботу, за бессонные ночи, за титанический труд, который мы иногда недооцениваем.

Просим, чтоб в Новом 2021 году Господь освободил нас от проблем и трагедий, с которыми мы столкнулись в уходящем високосном году!

Христос Иисус, родившийся ради нашего Спасения, да пребудет с нами и благословит всех нас.

Христос рождается! Славьте Его!

о. Генрих Кучинский