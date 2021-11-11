Вопрос:

Куда и как обратиться застрахованному лицу и страхователю, для получения информации об уплаченных взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже.

Ответ:

Информацию о начисленных и уплаченных взносах на профессиональное пенсионное страхование, а также о профессиональном стаже, застрахованное лицо может получить у страхователя (подп. 2.5 п. 2 ст. 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О профессиональном пенсионном страховании»).

Кроме того, чтобы узнать информацию о текущем состоянии специальной части индивидуального лицевого счета, застрахованное лицо вправе обратиться в любой районный отдел Фонда социальной защиты населения с заявлением установленного образца, с предъявлением страхового свидетельства государственного социального страхования и документа, удостоверяющего личность (п. 4 Порядка предоставления информации застрахованному лицу и страхователю, утвержденного постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. N 18 (далее — Порядок)).

Районный отдел Фонда, принявший заявление застрахованного лица, выдает ему информацию, содержащуюся в профессиональной части индивидуального лицевого счета, бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления застрахованного лица.

Способ получения ответа возможен в двух вариантах: лично либо заказным письмом, направленным по адресу, указанному в заявлении (ч. 2 п. 5 Порядка).

Чтобы узнать информацию о поступивших взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже застрахованного лица, страхователь подает заявление по месту постановки его на учет в качестве плательщика взносов на государственное социальное страхование один раз в день в электронном формате, к которому прилагается заявление страхователя на бумажном носителе по установленной форме (п. 6 Порядка).

Районный отдел Фонда, принявший заявление страхователя, выдает ему запрашиваемую информацию о поступивших взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже застрахованных лиц в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления страхователя (п. 8 Порядка).

Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.