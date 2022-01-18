На одном из самых ответственных участков в инструментальном цеху ОАО «Руденск» работает шлифовщик Виктор Шелег. Он пришел на завод в конце 90-х.

— Только непосвященному человеку кажется, что работа шлифовщика не сложная, — говорит мастер инструментального цеха Геннадий Ермоленко. — На самом же деле Виктор Семенович работает на очень ответственном участке. Например, если он хоть чуть-чуть ошибся, будет брак. Работа требует от шлифовщика высокой точности и квалификации.

У Виктора Семеновича превосходная память, что очень помогает ему в работе: он хорошо запоминает все размеры до миллиметра. Ему даже не всегда требуется чертеж, чтобы сделать необходимую деталь. И в цеху знают, что сделает он все не только быстро, но и очень качественно. На предприятии его очень ценят за профессионализм.

Оборудование, на котором работает Виктор Семенович не новое, но, несмотря на это, мастер все делает «по-мастерски». И в этом ему нет равных не только в инструментальном цеху, но и на всем заводе.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.