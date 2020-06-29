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Ответят на ваши вопросы

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«Прямые  телефонные  линии»  проведут:

1  июля

с 8.00  до  13.00  первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

с 8.00  до  13.00  заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-04-76;

с 14.00  до  17.00  первый заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна Анищенко. Тел.:  3-41-21.

2  июля

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 3-54-18.

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