Ответят на ваши вопросы

«Прямые телефонные линии» проведут:

1 июля

с 8.00 до 13.00 первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

с 8.00 до 13.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-04-76;

с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна Анищенко. Тел.: 3-41-21.

2 июля

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 3-54-18.