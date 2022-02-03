Первые медали в новом сезоне

22 января в Минске состоялся V открытый чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов спорта в закрытых помещениях. В соревнованиях принимали участие 9 стран: Беларусь, Россия, Казахстан, Литва, Латвия, Украина, Молдова, Египет, США.

В составе белорусской команды были и пуховчане. Клавдия Близнец, Владимир Казанцев, Сергей Обидиентов участвовали в спортивной ходьбе на 3 километра и заняли первые места в своих возрастных категориях. В спортивной ходьбе среди женщин был улучшен мировой рекорд среди ветеранов. Установила его участница команды России. Награждение победителей соревнований проводил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон, призер Олимпийских игр по метанию молота.

Клавдия БЛИЗНЕЦ.