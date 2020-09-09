Прогнозные показатели и вопросы зарплаты обсудили на заседании райисполкома

Вопросы социально-экономического развития района в первом полугодии обсудили на заседании районного исполнительного комитета

Особый акцент был сделан на выполнении показателей прогноза социально-экономического развития района в первом полугодии текущего года. Роста удалось достичь по трем направлениям. Так, в агропромышленном комплексе района за первое полугодие текущего года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 50,2 миллиона рублей, или 106,6 процента к аналогичному периоду 2019 года (прогнозный показатель на 2020 год — 103,8 процента). Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации составил 136,6 миллиона рублей, или 110,3 процента к аналогичному периоду минувшего года (прогнозный показатель на 2020 год — 105,5 процента). Объем строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу оборудования) составил 129,5 миллиона рублей (вырос в 3,3 раза к аналогичному периоду 2019 года).

Однако возникли проблемы с выполнением ряда показателей, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Так, экспорт товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов составил 84,8 миллиона долларов США, или 89,5 процента (при прогнозе на первое полугодие 2020 года 102 процента). Экспорт услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, составил 2,8 миллиона долларов США, или 39,5 процента к аналогичному периоду минувшего года (при прогнозе на первое полугодие — 101 процент). Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги) за первое полугодие 2020 года составило 22,8 миллиона долларов США (при прогнозе 28 миллионов долларов США).

Одной из объективных причин, по которой не были достигнуты прогнозные результаты во внешнеэкономической деятельности, стала эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в мире в первой половине текущего года. Однако, как отметил председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, даже в такой сложной ситуации нужно искать возможности для достижения поставленных задач. Необходимо добиться того, чтобы показатели социально-экономического развития района соответствовали прогнозным.

Много внимания было уделено вопросам заработной платы. За январь-июнь текущего года размер номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по району составил 1057,8 рубля, или 117,3 процента к уровню прошлого года, в том числе за июнь — 1129,6 рубля (117,6 процента к уровню прошлого года). Темп роста реальной среднемесячной заработной платы работников района составил 111,8 процента. Участники заседания районного исполнительного комитета обсудили имеющиеся в различных отраслях реальные возможности для повышения заработной платы низкооплачиваемым категориям работников.

Наталья ПАРХОМЧИК.