Пуховчанка приговорена к году колонии за кражу кошельков у прихожан храма

Суд Центрального района Минска вынес приговор жительнице Пуховичского района за кражу кошельков у прихожан храма в столице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Ранее пенсионерка уже была судима, в том числе за кражу. На этот раз в суде рассматривалось уголовное дело, связанное с хищением кошельков у двух прихожан Собора Святых Апостолов Петра и Павла в марте. Сумма похищенного составила Br100.

Как ранее сообщали в прокуратуре, женщина пояснила, что пошла в храм с целью кражи. Сначала она присела рядом с одной потерпевшей и во время молитвы незаметно вытянула кошелек из ее сумки. Затем подошла к другой и проделала то же самое. Деньги и банковские карточки забрала себе, а кошельки выбросила и поехала домой.

Обвиняемая признана виновной в тайном похищении имущества (краже), совершенной повторно. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Источник: БелТА.