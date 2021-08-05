Пуховичские и Осиповичские спасатели вместе за каникулы без дыма и огня

Работники Осиповичского и Пуховичского районных отделов по чрезвычайным ситуациям подготовили для ребят детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» д. Талька, увлекательное мероприятие в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня». Для воспитанников лагеря спасатели подготовили квест-игру в формате «МЧС-ЛЭНД». Каждой команде вручили карту с отметками обучающих площадок, которые были рассредоточены по всей территории лагеря. Ребята должны были пройти все задания, отметить результаты на карте и вернуться к работникам МЧС. Мальчишки и девчонки проявляли смекалку и старались отвечать на все вопросы.

Работники МЧС напомнили ребятам основные правила безопасного поведения дома и на природе, повторили, как необходимо вести себя на водоемах и в случае пожара, в каких местах детские игры опасны, рассказали ребятам о шагах спасения: как вызвать помощь в случае беды, как правильно эвакуироваться с задымленной зоны, что говорить диспетчеру, в случаи чрезвычайной ситуации.

На этом испытания для ребят не закончились, ребята надевали форму спасателя на время и постарались приблизится к нормативу спасателей. А ковер безопасности помог узнать какие предметы опасные, а какие безопасные. Не остались без внимания кубики «Пять шагов спасения», твистер безопасности и крестики-нолики.

Все ребята освежили правила пожарной безопасности, получили заряд положительных эмоций и подарки от спасателей.