Спасатели напоминают: «На воде необходимо всегда быть начеку!»

Всем известно, что лучший отдых — это отдых у воды. Это спорт, плавание, рыбалка, игры в воде, катание на лодках, гидроциклах и т.п. Но, к сожалению, вода может доставлять не только удовольствия, но и привести к трагическим последствиям, беде. С наступлением купального сезона, особенно если лето выдается жарким, резко возрастает приток отдыхающих к воде, и соответственно увеличивается количество несчастных случаев, даже, казалось бы, на самых безопасных мелких городских водоемах.

Безусловно, соблюдение правил безопасного поведения сводит риски к минимуму, однако бдительность терять не следует. На воде, чтоб быть в безопасности, необходимо всегда быть начеку.

В воде могут появиться судороги в руках или ногах. Главное, не теряться. Необходимо удержаться на поверхности воды, проще всего это сделать лежа на спине. Уместны будут энергичные растирания сведенной мышцы. Если есть на берегу люди, можно позвать их на помощь.

А что делать, если случайно хлебнул воды? В этом случае необходимо остановиться, приподнять голову над водой и откашляться. Энергичные движения рук и ног помогут держаться вертикально в воде, а потом приплыть к берегу.

В случае попадания в водоворот необходимо набрать побольше воздуха в легкие, нырнуть под воду и сделать сильный рывок в сторону течения, и затем уже, выбравшись из водоворота, всплывать на поверхность.

Водоросли на дне водоемов тоже могут представлять опасность. Запутавшись в них, не стоит делать резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину и постараться мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда вы приплыли. Если это не поможет, нужно подтянуть ноги к животу и осторожно освободиться от водорослей руками.

Купаясь на реке не стоить забывать и недооценивать опасность течения. Попав в сильное течение лучше плыть в одну с ним сторону, постепенно смещаясь к берегу.

Основное при самоспасании – не впасть в панику, владеть собой, спокойно предпринимать все необходимые меры для выхода из создавшегося положения.

А что делать, если вы заметили тонущего человека? В первую очередь необходимо сообщить о происшествии в службу спасения по номерам 101 или 112.

Если поблизости нет спасательной станции, некому прийти на помощь, кроме вас, прежде всего, оцените свои возможности и, если вы уверены в своих силах:

Посмотрите, нет ли рядом спасательного круга или другого предмета, способного увеличить плавучесть человека (палки, доски), бросьте его на максимальное расстояние в сторону тонущего. Подплывите к нему (но не вплотную), постарайтесь успокоить и ободрить. Выясните, контролирует ли он свои действия, если тонущий не потерял самообладание, то помогите ему держаться на воде и добраться до берега, при этом он может держаться за ваши плечи. Если терпящий бедствие потерял самообладание, то действовать надо осторожно, чтобы он не увлек вас за собой под воду. Подплыв сзади, захватите своей рукой обе руки тонущего под локти, приподнимите и разверните его лицом вверх над поверхностью воды, чтобы он мог дышать. Ваша вторая рука при этом остается свободной, и вы можете плыть и транспортировать тонущего к берегу. Если человек уже погрузился под воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.

Даже если человека удалось спасти, обязательно вызовите скорую помощь, ведь оценить последствия такой чрезвычайной ситуации могут только специалисты.

Пуховичский РОЧС.