В Дещенском комплексе детский сад-средняя школа установят первый в Беларуси памятник картошке

Оказать содействие в реализации идеи учащимся и педагогам пообещал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Глава центрального региона посетил учебное заведение в Узденском районе 1 сентября. Поздравил ребят и учителей с Днем знаний, после чего ознакомился с условиями, созданными в комплексе для обучения и развития детей и подростков. Продемонстрировали губернатору и одну из местных достопримечательностей – единственный в республики школьный музей картошки.

– История нашего музея началась десять лет назад, — рассказывает директор Дещенского комплекса детский сад-средняя школа Наталья Черкас. – Мы долго думали, чему посветить экспозицию, а потом решили: раз местное сельхозпредприятие активно выращивает картофель, а школа находится на территории экспериментальной базы имени Суворова, труженики которой занимались производством семенного материала новых сортов белорусской селекции этой культуры, то ей и быть «главной героиней». Активно начали собирать экспонаты. Сегодня их насчитывается свыше 140, включая такие интересные документы, как сертификат на право управления трактором первой женщине-трактористу в колхозе. Особенно радует, что наши ученики не остаются в стороне – ищут, чем еще пополнить наш музей, проводят экскурсии по нему для гостей.

Вот и во время визита Александра Турчина в музее экскурсоводами «работали» одинадцатиклассницы Ксения Зуева и Кристина Желюк. Они и рассказали губернатору, что есть идея увековечить на территории школы картошку.

— Ежегодно в рамках работы музея у нас организовываются осенние ярмарки, бульба-фесты и другие интересные мероприятия. А однажды все классы получили задание: изготовить из различных материалов памятник картошке. Получились достаточно интересные варианты, только вот лучший не определили, — поделились девочки.

— А почему бы вам не провести опрос среди учеников, родителей, да и всех жителей агрогородка. Вместе и выберите. А местные органы власти тогда уже помогут изготовить памятник и установить в выбранном месте. Только не откладывайте надолго. Давайте договоримся, что к началу следующего учебного года территорию школы украсит памятник картошке, — предложил Александр Генрихович.

— Так и сделаем, — заверило руководство школы.

Инна Короленок.