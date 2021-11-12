В КСУП “Голоцк” поставили технику на хранение

С завершением основных работ в поле вся техника ставится на зимнее хранение. У хорошего хозяина, как правило, она проходит подготовку к новому сезону. Сюда входит целый комплекс работ по уходу за различными сельскохозяйственными агрегатами, закрепленными за механизаторами.

Порядок на машинном дворе в КСУП “Голоцк” стараются поддерживать постоянно.

— У каждой единицы техники, у каждого трактора — свое место в ряду на машинном дворе, — рассказывает заместитель директора по производству КСУП “Голоцк” Александр Лещенко. — У нас уже стоит на хранении зерноуборочная и кормоуборочная техника. Мы стараемся сразу, как только она освобождается от полевых работ, поставить ее на хранение. Сейчас мы еще продолжаем поднимать зябь, поэтому задействованы трактора МТЗ и “Фендт” с плугами. В работе и погрузчик “Амкодор-352”. Задействована техника и на обслуживании ферм. Например, на подвозе соломы.

В сельхозорганизации два машинных двора: в деревне Моторово и в агрогородке Голоцк. В Голоцке в основном хранится и ремонтируется энергонасыщенная техника, а в Моторово — другие агрегаты. За исправность и сохранность техники отвечает тот, кто на ней работает.

Машинный двор КСУП “Голоцк” постоянно в числе лучших. Несколько лет назад он занял третье место в республике в смотре-конкурсе среди машинных дворов. Это говорит о том, что работа ведется постоянно. И сейчас стараются не терять своих позиций. Здесь порядок круглый год. Например, металлолом сдают сразу, а не ждут, пока его соберется много. Вовремя сдают и изношенные шины.

Что касается ремонта, то один кормоуборочный комбайн уже отремонтирован. Этим занимался механизатор Олег Марков, который работал на нем в поле. Виталием Гаравским частично отремонтирована и модульная косилка КМР-9.

Больших ремонтов техники в этом году в организации не предвидится. Александр Лещенко отмечает, что культиваторы в неплохом состоянии, посевные агрегаты, которые одними из первых выйдут в поле, ждут лишь незначительные ремонтные работы.

Коррективы в подготовку техники вносит пандемия, поэтому запасные части стараются заказывать заранее, а на ремонтные работы отводят время с запасом.

Анастасия ГЛЕБОВА.