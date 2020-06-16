Адреса заботы 

Волонтеры Красного Креста оказывают поддержку пожилым людям

12 Redactor Комментариев нет

Общественное объединение «Белорусское Общество Красного Креста»  при поддержке Датского Красного Креста проводит в мае-июне акцию «Меры по реагированию на COVID-19». В ходе этого мероприятия уязвимым категориям граждан раздаются  продуктовые наборы.

— Акцию «Меры по реагированию на COVID-19» мы провели совместно с территориальным центром социального обслуживания населения Пуховичского района и волонтерами, — рассказала исполняющий обязанности председателя районной организации ОО «БОКК» Тамара Колонцова. — Мы развезли 40 продуктовых наборов весом более 6 килограммов каждый одиноким пенсионерам, инвалидам и недееспособным гражданам.

Наталья  ПАРХОМЧИК. 

Вам также может понравиться

Стартовала акция «Дети идут в школу»

Redactor 0

Интерактивную карту для родителей «Безопасный дом» создали в Беларуси

Redactor 0

Электрический ток — не детская игрушка, электричество — опасно!

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿