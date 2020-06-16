Волонтеры Красного Креста оказывают поддержку пожилым людям

Общественное объединение «Белорусское Общество Красного Креста» при поддержке Датского Красного Креста проводит в мае-июне акцию «Меры по реагированию на COVID-19». В ходе этого мероприятия уязвимым категориям граждан раздаются продуктовые наборы.

— Акцию «Меры по реагированию на COVID-19» мы провели совместно с территориальным центром социального обслуживания населения Пуховичского района и волонтерами, — рассказала исполняющий обязанности председателя районной организации ОО «БОКК» Тамара Колонцова. — Мы развезли 40 продуктовых наборов весом более 6 килограммов каждый одиноким пенсионерам, инвалидам и недееспособным гражданам.

Наталья ПАРХОМЧИК.