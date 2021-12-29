Живая» книга – лучший новогодний подарок

В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» 28 декабря 2021 министр информации Владимир Перцов посетил учреждение образования «SOS-детская деревня Марьина Горка», где живут дети, оставшихся без попечения родителей.

— Замечательно, что в канун каждого нового года руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, больницы, чтобы поздравить ребят с праздником, вручить им подарки, посмотреть, как живут мальчишки и девчонки, узнать, что их волнует, радует и беспокоит,— сказал, обращаясь к юным пуховчанам Владимир Перцов.— Мне особенно приятно сегодня вручить вам не только сладкие подарки, но и книги от издательского дома «Звезда», потому что даже в век цифровизации, компьютеров и гаджетов «живая», настоящая, книга остается самым замечательным подарком.

Министр информации в сопровождении директора «SOS-детская деревня Марьина Горка» Дмитрия Колтовича ознакомился с условиями, в которых живут и воспитываются дети, и посетил SOS -семью.

Министр информации в сопровождении директора «SOS-детская деревня Марьина Горка» Дмитрия Колтовича ознакомился с условиями, в которых живут и воспитываются дети, и посетил SOS -семью.

Театрализованное сказочное представление с участием новогодних персонажей в очередной раз прошло не в зале, а на улице. И хотя Зима не собиралась участвовать в празднике из-за карантина, оно состоялось. Были песни, танцы, хороводы. Была красавица-елка, была Снегурочка и был Дед Мороз. А потому закончился праздник по-новогоднему традиционно: каждая SOS-семья получила подарки.

Елена ШАНТЫКО.